الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران تعلن إطلاق صواريخ موجهة بالذكاء الاصطناعي

إيران تقول إنها اختبرت
إيران تقول إنها اختبرت صواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي، فيتو

 أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين، بإطلاق الحرس الثوري صواريخ موجهة بالذكاء الاصطناعي، خلال مناورات عسكرية في مياه الخليج.

إيران تعلن إطلاق صواريخ موجهة بالذكاء الاصطناعي

 ويجري  الحرس الثوري الإيراني منذ الجمعة، تدريبات في جنوب غرب البلاد وفي مياه الخليج ومحافظتي بوشهر وخوزستان، بحسب التلفزيون الرسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن القوة البحرية للحرس الثوري "أطلقت صواريخ قائم وألماس المزودة بالذكاء الاصطناعي من طائرات بدون طيار متطورة من طراز مهاجر 6 وأبابيل 5".

 

الصواريخ دمرت بنجاح أهدافا افتراضية للعدو

وأضافت أن هذه الصواريخ دمرت بنجاح أهدافا افتراضية للعدو في جنوب غرب البلاد.

ونقل التلفزيون عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأميرال علي رضا تانجسيري قوله إن هذه التدريبات ساعدت في حماية مواقع حساسة مثل مجمعي الغاز والبتروكيماويات في عسلوية، ومحطة الطاقة النووية (بوشهر)، ومنصات النفط ومصافي التكرير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرس الثوري الإيراني إيران وكالة الانباء الايرانية مناورات عسكرية محطة الطاقة النووية طائرات بدون طيار خوزستان الحرس الثوري

مواد متعلقة

تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

خبير استراتيجي: إيران الخاسر الأكبر في صراعات الشرق الأوسط

لعبة الخيارات المفتوحة، مستقبل الحوثيين بعد تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.. إسرائيل تسعى لتحجيم نفوذها.. هل تتدخل إيران؟
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

جلسة حاسمة في الريان القطري لحسم انتقال بن شرقي إلى الأهلي

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

مطالبات برلمانية بتوجيه رسالة للكونجرس بشأن تصريحات ترامب عن التهجير

اقتراح أبو حنان في غاية الخطورة، علاء مبارك يحذر من خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض مع استقرار أسعار البط

منوعات

المزيد

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

كم سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

عباد الشمس يسجل 101 جنيه، أسعار الزيت اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

إعصار ترامب في الشرق الأوسط.. قرارات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

ما الفرق بين العذاب الأدنى والأكبر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية