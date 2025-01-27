أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين، بإطلاق الحرس الثوري صواريخ موجهة بالذكاء الاصطناعي، خلال مناورات عسكرية في مياه الخليج.

Iran has successfully tested new AI-designed missiles in the southern Persian Gulf as part of military drills. 🇮🇷💥 These advanced weapons demonstrate Iran's growing military capabilities and strategic focus in the region. #Iran #MissileTests #MilitaryDrills #PersianGulf… pic.twitter.com/Q32lbFrGIT — Live Updates (@LiveupdatesUS) January 27, 2025

إيران تعلن إطلاق صواريخ موجهة بالذكاء الاصطناعي

ويجري الحرس الثوري الإيراني منذ الجمعة، تدريبات في جنوب غرب البلاد وفي مياه الخليج ومحافظتي بوشهر وخوزستان، بحسب التلفزيون الرسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن القوة البحرية للحرس الثوري "أطلقت صواريخ قائم وألماس المزودة بالذكاء الاصطناعي من طائرات بدون طيار متطورة من طراز مهاجر 6 وأبابيل 5".

الصواريخ دمرت بنجاح أهدافا افتراضية للعدو

وأضافت أن هذه الصواريخ دمرت بنجاح أهدافا افتراضية للعدو في جنوب غرب البلاد.

ونقل التلفزيون عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأميرال علي رضا تانجسيري قوله إن هذه التدريبات ساعدت في حماية مواقع حساسة مثل مجمعي الغاز والبتروكيماويات في عسلوية، ومحطة الطاقة النووية (بوشهر)، ومنصات النفط ومصافي التكرير".

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