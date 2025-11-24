الحرس الثوري: إيران لن تتسرع في الرد على اغتيال هيثم الطبطبائي

18 حجم الخط

هيثم الطبطبائي، توعد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام لمقتل القيادي هيثم الطبطبائي، مؤكدًا أن عملية الرد ستكون ساحقة ومؤلمة ضد ما وصفه بـ"الكيان الصهيوني الإرهابي"، لكنها ستأتي في الوقت المقرر، ووفق حسابات دقيقة.

رد محسوب وتوقيت مدروس بعد اغتيال هيثم الطبطبائي

وأوضح البيان أن إيران لن تتسرع في الرد، وأن الثأر للقيادي الطبطبائي سيُنفَّذ في توقيت تختاره القيادات العسكرية والأمنية، بما يضمن أقصى تأثير سياسي وعسكري، وبما يخدم المصالح الاستراتيجية لإيران في المنطقة.

رسالة ردع للخصوم بعد اغتيال هيثم البطبطبائي

وأكد الحرس الثوري أن العملية المرتقبة لن تكون مجرد ردّ رمزي، بل ستحمل رسالة ردع قوية، وستستهدف إظهار قدرة إيران على الرد خارج حدودها، في إطار ما تسميه بـ"معادلة الردع الجديدة" في مواجهة إسرائيل.

تهديد إيراني لإسرائيل بعد اغتيال هيثم الطبطبائي

وهدد علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، إسرائيل، بعد اغتيال القيادي في "حزب الله" اللبناني هيثم الطبطبائي، في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونعى لاريجاني، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، الطبطبائي، واصفًا إياه بأنه "أحد القادة الكبار في حزب الله"، موجهًا في الوقت ذاته رسالة تهديد إلى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال.

وكتب لاريجاني معلقًا: "نتنياهو ما زال يواصل مغامراته إلى أن يدرك الجميع أنه ما عاد بقي طريق إلا مواجهة هذا الكيان المزيف"، حسب تعبيره.

وشهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بعد ظهر أمس الأحد، انفجارًا قويًا هزّ منطقة حارة حريك، في أحدث هجوم إسرائيلي يستهدف قيادات الصف الأول في حزب الله.

