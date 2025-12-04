الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكسيوس: إسرائيل ولبنان يتفقان على عقد جولة ثانية من المفاوضات المباشرة

لبنان
لبنان
18 حجم الخط

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إسرائيل ولبنان اتفقا خلال المباحثات المباشرة الأولى في 3 ديسمبر على تنظيم جولة جديدة من المفاوضات قبل نهاية العام.

وكان دبلوماسيون إسرائيليون ولبنانيون اجتمعوا الأربعاء 3 ديسمبر 2025، في الناقورة على الحدود، برعاية أمريكية، في أول لقاء مباشر وعلني بين البلدين منذ عام 1993.

وتركّزت المحادثات على التعاون الاقتصادي في جنوب لبنان، خصوصًا إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، كوسيلة لبناء الثقة ودعم الاستقرار قرب الحدود، واتفق الطرفان على عقد جولة ثانية من المفاوضات قبل نهاية العام، يقدّمان خلالها مقترحات ملموسة لمشاريع مشتركة.

يأتي اللقاء بعد تصعيد إسرائيلي ملحوظ، أبرزه اغتيال قائد الذراع العسكرية لحزب الله، هيثم علي طبّاطبائي، في غارة على بيروت قبل أقل من أسبوعين وهي أول ضربة إسرائيلية في العاصمة منذ خمسة أشهر.

وتشكو إسرائيل من "تقاعس" الحكومة اللبنانية عن نزع سلاح حزب الله، وتحذّر من استئناف الحرب إذا استمرت عمليات إعادة التسليح.

في المقابل، تندّد بيروت بالغارات الإسرائيلية، وتطالب بانسحاب إسرائيل من خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية.

ورغم التوتر، ترى إدارة ترامب أن اغتيال طبّاطبائي أخّر خطر مواجهة واسعة، وأن الوضع لا يتجه نحو حرب في الأسابيع المقبلة.

وقد لعبت الدبلوماسية الأمريكية، خصوصًا عبر السفير ميشال عيسى ومبعوثة وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس، دورًا حاسمًا في إقناع الطرفين بالمشاركة.

وترى واشنطن في هذه المبادرة خطوة أولى نحو رؤية طويلة الأمد تتمثل في إقامة "منطقة اقتصادية ترامب" على الحدود، خالية من حزب الله والأسلحة الثقيلة.

ويشدد المسئولون الأمريكيون على أن "نزع سلاح حزب الله يبقى الهدف المشترك"، وأن التنسيق سيستمر عبر آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الجيش الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكسيوس إسرائيل لبنان

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

رغم إعلان انسحابه، أحمد مرتضى منصور مستمر في انتخابات النواب بقوة القانون

مكالمة خطيرة من الكيان، باحث في الشأن الأفريقي يكشف سر هجوم إثيوبيا على مصر

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads