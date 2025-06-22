تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران بسبب هجوم إسرائيلي

تتعرض العاصمة الإيرانية طهران لهجوم إسرائيلي وسط تفعيل للدفاعات الجوية التي تعمل أيضا في تبريز غرب إيران.

كما تتصدى الدفاعات الجوية الايرانية لأجسام معادية في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية وقوع انفجارات في طهران وتبريز.

يذكر أن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني محمد نائيني قد أعلن اليوم الأحد، بدء الموجة التاسعة عشرة من عملية "وعد صادق 3" قبل ساعات ضد إسرائيل.

وقال المتحدث في بيان: "هذه الليلة، وفي إطار الموجة التاسعة عشرة، انطلقت موجة واسعة من الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية نحو أهدافها الاستراتيجية في جميع أنحاء النظام من شمال الأراضي المحتلة إلى جنوبها لساعات، مما وضع منظومة الدفاع الصهيونية المضطربة في حالة تأهب. ستستمر هذه العملية بلا هوادة، وستُزعزع توازنها، إن شاء الله".

وأشار نائيني إلى أن "الموجة الثامنة عشرة من عملية الوعد الصادق 3 التي نفذت الليلة الماضية كانت من بين أنجح العمليات الصاروخية والطائرات المسيرة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة وتم بالقصف الصاروخي للكيان الإسرائيلي في الموجة الثامنة عشرة استهداف 14 نقطة عسكرية استراتيجية في حيفا وتل أبيب بنجاح".

وأضاف البيان أنه "وفي إطار الموجة التاسعة عشرة، تتجه موجة كبيرة من الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية نحو أهدافها الاستراتيجية في جميع أنحاء الكيان الصهيوني من شمال الأراضي المحتلة إلى جنوبها وقد انطلقت منذ ساعات، مما يضع منظومة الدفاع المرتبكة للكيان الصهيوني في حالة تأهب".

وتابع البيان: "استُهدف برج الشراع في وسط حيفا، الذي يضم مكتب شركة "معامل آيه.آي 12" للذكاء الاصطناعي وشركات برمجيات الصناعات العسكرية الأخرى التابعة لوزارة الحرب التابعة للكيان الصهيوني، في هذه العملية بصاروخ "قدر إف" بعيد المدى".

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