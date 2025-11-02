الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني: عملية اغتيال إسماعيل هنية تمت بصاروخ موجه

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

ذكر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق إسماعيل هنية، لم تكن نتيجة عمل تخريبي داخلي.

الحرس الثوري الإيراني: عملية اغتيال إسماعيل هنية تمت بصاروخ موجه

 

وأضاف المتحدث أنه تم استهداف هنية بصاروخ أطلق من مسافة محددة أصاب النافذة مباشرة ثم استقر في جسده.

وأوضح أن هنية كان يتحدث عبر الهاتف لحظة الضربة وأن الصاروخ جاء من الاتجاه نفسه الذي كان ينظر نحوه.

وصرح بأن مجلس الأمن القومي الإيراني عقب الاغتيال، أجمع على ضرورة الرد وترك توقيت الرد بيد القوات المسلحة.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد حل المشكلات التي واجهت عملية "الوعد الصادق 1"، مؤكدا أن فريق "الشهيد حاجي‌ زاده" أنجز بين عمليتي "الوعد الصادق 1 و2" "ما يعادل عاما كاملا من العمل خلال شهرين فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرس الثوري إسماعيل هنية حماس

مواد متعلقة

بفيديو لـ هنية، هل رفضت حماس خطة ترامب لإنهاء حرب غزة؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق قبل السوبر المصري

أول تعليق من آداب القاهرة على اختراق موقعها الرسمي

قبل السوبر المصري، الزمالك يتخطى طلائع الجيش بثلاثية ويتقدم لوصافة الدوري الممتاز

تحت أنظار مصطفى محمد، تعادل سلبي بين نانت وميتز في الشوط الأول

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

من تفسير محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة التكاثر وسبب نزولها

هل يجوز إجراء عمليات التجميل شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads