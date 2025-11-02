ذكر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق إسماعيل هنية، لم تكن نتيجة عمل تخريبي داخلي.

الحرس الثوري الإيراني: عملية اغتيال إسماعيل هنية تمت بصاروخ موجه





وأضاف المتحدث أنه تم استهداف هنية بصاروخ أطلق من مسافة محددة أصاب النافذة مباشرة ثم استقر في جسده.

وأوضح أن هنية كان يتحدث عبر الهاتف لحظة الضربة وأن الصاروخ جاء من الاتجاه نفسه الذي كان ينظر نحوه.

وصرح بأن مجلس الأمن القومي الإيراني عقب الاغتيال، أجمع على ضرورة الرد وترك توقيت الرد بيد القوات المسلحة.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد حل المشكلات التي واجهت عملية "الوعد الصادق 1"، مؤكدا أن فريق "الشهيد حاجي‌ زاده" أنجز بين عمليتي "الوعد الصادق 1 و2" "ما يعادل عاما كاملا من العمل خلال شهرين فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.