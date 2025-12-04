الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة القاهرة تناقش المقترحات حول قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية

اجتماع لجنة السيارات
اجتماع لجنة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة
18 حجم الخط

عقدت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، من خلال لجنة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم هذا القطاع ورؤية المرحلة القادمة.


جاء ذلك بحضور محمد مهران، عضو مجلس إدارة الغرفة، الذي أكّد دعم الغرفة لجميع الأنشطة، مُطالبًا اللجنة برفع مذكرة رسمية لرئيس الغرفة بمطالب ومُقترحات هذا القطاع لمناقشتها، من أجل تحقيق التطوير والتنمية بما يتماشى مع خطة الدولة التنموية 2030.

اجتماع لجنة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة
اجتماع لجنة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة


وقال نور درويش، رئيس اللجنة، إن قطاع السيارات يُمثل أهمية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وإن هذا الاجتماع هدفه الرئيسي مناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تُحقق استقرار وتنمية قطاع السيارات من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع.

القرار يحتاج لدراسة تفصيلية لما له من أبعاد اقتصادية ومجتمعية


وقال "درويش" إن من الموضوعات المهمة جدًا على مائدة اللجنة، والتي تتعلق بقطاع السيارات، هو "نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية"، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة تفصيلية لما له من أبعاد اقتصادية ومجتمعية، ولذلك فإن هذا الاجتماع عُقد لمناقشة المقترحات المبدئية، ثم سيكون هناك اجتماع آخر لوضع التصور النهائي لهذه المقترحات تمهيدًا لرفعها إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، لمخاطبة الجهات المعنية.

 

اجتماع لجنة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة
اجتماع لجنة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة


وضع ورقة عمل محددة تتضمن مقترحاتهم

وطالب "درويش" جميع أعضاء اللجنة بوضع ورقة عمل محددة تتضمن مقترحاتهم، على أن يتم تقديمها خلال الاجتماع القادم لتنقيتها وتنظيمها في مذكرة رسمية ورفعها إلى رئيس غرفة القاهرة.
وخلال الاجتماع، تبادل أعضاء اللجنة الآراء الأولية حول موضوع "نقل معارض السيارات" وسبل التنسيق قبل الاجتماع القادم للجنة، لتقديم مقترحات تعبر عن متطلبات ومقترحات قطاع السيارات، وتراعي الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكتلة السكنية تجار السيارات خطة الدولة التنموية رئيس غرفة القاهرة نقل معارض السيارات موزعي وتجار السيارات معارض السيارات

مواد متعلقة

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

الرئاسة في أسبوع.. رسائل قوية من السيسي لقادة دول عربية وأجنبية والقيادة المركزية الأمريكية.. إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر.. والتأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

الأكثر قراءة

كأس العرب، منتخب تونس يتقدم على فلسطين 0/1 في الشوط الأول (فيديو)

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

ميسي يثير الجدل بشأن مشاركته في كأس العالم 2026

بعد إكراه فتاة عليها، الأزهر للفتوى: اللجوء للبشعة عادة جاهلية وجريمة دينية وإنسانية

تشكيل مباراة فلسطين ضد تونس في كأس العرب

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أولوية القضاء بين الفوائت والسنن الراتبة ومطلق النوافل

بعد إكراه فتاة عليها، الأزهر للفتوى: اللجوء للبشعة عادة جاهلية وجريمة دينية وإنسانية

دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة، لا تفوته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads