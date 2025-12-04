غرفة القاهرة تناقش المقترحات حول قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية

18 حجم الخط

عقدت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، من خلال لجنة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم هذا القطاع ورؤية المرحلة القادمة.



جاء ذلك بحضور محمد مهران، عضو مجلس إدارة الغرفة، الذي أكّد دعم الغرفة لجميع الأنشطة، مُطالبًا اللجنة برفع مذكرة رسمية لرئيس الغرفة بمطالب ومُقترحات هذا القطاع لمناقشتها، من أجل تحقيق التطوير والتنمية بما يتماشى مع خطة الدولة التنموية 2030.

اجتماع لجنة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة



وقال نور درويش، رئيس اللجنة، إن قطاع السيارات يُمثل أهمية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وإن هذا الاجتماع هدفه الرئيسي مناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تُحقق استقرار وتنمية قطاع السيارات من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع.

القرار يحتاج لدراسة تفصيلية لما له من أبعاد اقتصادية ومجتمعية



وقال "درويش" إن من الموضوعات المهمة جدًا على مائدة اللجنة، والتي تتعلق بقطاع السيارات، هو "نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية"، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة تفصيلية لما له من أبعاد اقتصادية ومجتمعية، ولذلك فإن هذا الاجتماع عُقد لمناقشة المقترحات المبدئية، ثم سيكون هناك اجتماع آخر لوضع التصور النهائي لهذه المقترحات تمهيدًا لرفعها إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، لمخاطبة الجهات المعنية.

اجتماع لجنة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة



وضع ورقة عمل محددة تتضمن مقترحاتهم

وطالب "درويش" جميع أعضاء اللجنة بوضع ورقة عمل محددة تتضمن مقترحاتهم، على أن يتم تقديمها خلال الاجتماع القادم لتنقيتها وتنظيمها في مذكرة رسمية ورفعها إلى رئيس غرفة القاهرة.

وخلال الاجتماع، تبادل أعضاء اللجنة الآراء الأولية حول موضوع "نقل معارض السيارات" وسبل التنسيق قبل الاجتماع القادم للجنة، لتقديم مقترحات تعبر عن متطلبات ومقترحات قطاع السيارات، وتراعي الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية على أرض الواقع.

