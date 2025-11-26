الخميس 27 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

نصائح لتقليل التهابات الكتف وتقوية عضلات أطفال السباحة

السباحة
السباحة
السباحة من الرياضات المهمة التى تحرص معظم الأمهات على تعليم الأبناء السباحة منذ الصغر لأنها تساعد فى بناء الجسم والعضلات بشكل جيد.

والسباحة تلزم الأمهات بتغذية الأبناء جيدا لمساعدتهم على القوة فى التمرين وتقوية الجسم والعضلات بكل سهولة.

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية، إن تقوية عضلات الطفل لاعب السباحة خاصة عضلات الكتف لأن السباحة تعتمد عليها، يعتمد بشكل كبير على التغذية الصحيحة لأن الطعام يستطيع أن يخفف الالتهاب ويقوي العضلات ويحسن الاستشفاء بعد التمرين، والسباح يجب أن يركز على أكلات تقلل الالتهاب وفى نفس الوقت تقوي الأربطة والعضلات الاى تحيط بالكتف حتى يتحسن أسرع مايساعد اللاعب على أن يكمل تدريبه بدون ألم.

السباحة 
السباحة 

أكلات مهمة لتقوية عضلات كتف السباح

وأضاف زهران، أن أولى الأكلات المهمة للسباح هى الأوميجا 3 لأنها من أقوى المواد الطبيعية التى تقلل الالتهاب بشكل واضح وموجودة فى السلمون والسردين وبذور الشيا وعين الجمل، وهذه الأكلات تريح المفاصل وتخفف الالتهاب التى تحدث مع التمرين المتكرر، كما أن الخضروات الخضراء مثل السبانخ والبروكلى والجرجير لأنها غنية بمضادات الأكسدة التى تساعد الجسم فى التخلص من الإجهاد التأكسدى الذى يمكن أن يزيد الالتهاب، لذا وجود الخضروات فى كل وجبة له تأثير كبير على راحة الكتف.

وتابع، أن الفاكهة تحتوى على فيتامين سي مثل البرتقال والجوافة والكيوى تسرع علاج الأنسجة وتقوي المناعة وتجعل الجسم يتعامل مع الالتهاب أسرع، كما أن الزنك الموجود فى المكسرات والبذور مفيد جدا لأنه يدعم تجديد الخلايا، وأيضا البروتين ضرورى لأنه يبنى العضلات التى تحمى الكتف وتصلح ماحدث به أثناء السباحة، وأفضل مصادره الفراخ والبيض والسمك والبقوليات.

أكلات يجب تقليلها حفاظا على عضلات السباح 

وأوضح الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية، أن السباح يجب أن يقلل قدر الإمكان من الأكلات التى تزيد الالتهاب مثل المقليات والسكريات الكثيرة والمشروبات الغازية لأنها تجعل الالتهاب يزيد وبالتالى يتباطيء الاستشفاء، كما أن شرب المياه مهم حتى تعمل العضلات جيدا ولا يحدث بها شد أو التهاب زائد، وإذا شرب السباح مياه كافية قبل وبعد التمرين سيلاحظ فرق كبير فى راحة الكتف، وأخيرا النوم الكافى عنصر مهم لأن الجسم يصلح نفسه فى النوم وإذا كان النوم غير كافى يزيد الالتهاب ومعدل الشفاء يصبح أبطأ.
 

أسباب رعشة طفلك أثناء تمرين السباحة

أخطاء فى تغذية طفلك لاعب السباحة تدمر أداءه

السباحة تمرين السباحة نصائح لتقليل التهابات الكتف عند السباحين تقوية العضلات صحة الصحة الدكتور محمد زهران

