في موسم الشتاء، لماذا تزداد أعراض نزلات البرد سوءًا ليلًا؟

18 حجم الخط

مع تزايد معدلات الإصابة بنزلات البرد وفيروسات الإنفلونزا في موسم الشتاء يبحث المصابون بنزلات البرد عن ليلة هادئة ونوم مريح يساعدهم على التعافي، ويفاجأ الكثيرون بزيادة حدة الأعراض عند حلول الليل.

ورغم أن الأمر قد يبدو محيرًا للبعض، فإن العلم يوضح وجود عدة عوامل تجعل أعراض البرد تتفاقم ليلًا، من بينها نشاط الجهاز المناعي، وتقلبات الهرمونات، وتأثير وضعية النوم، إلى جانب التركيز العالي على الأعراض مع غياب عوامل التشتيت.

الجهاز المناعي أكثر نشاطًا ليلا

تشير الدراسات إلى أن الساعة البيولوجية للجسم ترسل إشارات للخلايا المناعية لتصبح أكثر نشاطًا خلال ساعات الليل.

ومع ارتفاع نشاط الجهاز المناعي، تصبح الاستجابة الدفاعية للجسم أقوى في مواجهة الفيروسات، ما يؤدي إلى زيادة الالتهاب وفقا لما نشر على Health.

هذا الالتهاب المتزايد يعد أحد الأسباب الرئيسية لظهور أعراض البرد المزعجة، مثل السعال واحتقان الأنف.

وتبلغ الخلايا المناعية المحفزة للالتهاب ذروتها في الساعات الأولى من الليل، ما يجعل وقت النوم أكثر صعوبة.

انخفاض مستويات الكورتيزول

يلعب إيقاع الجسم اليومي دورًا آخر في تفاقم الأعراض، إذ يساهم في تنظيم مستويات هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر.

تنخفض مستويات الكورتيزول خلال الليل بشكل طبيعي لمساعدة الجسم على الاسترخاء.

لكن انخفاضه يؤدي أيضًا إلى تقليل قدرته على تثبيط الالتهاب، مما يسمح بارتفاعه وزيادة شدة أعراض البرد.

وقد يسبب ذلك كذلك ارتفاعًا بسيطًا في درجة حرارة الجسم أثناء الليل، مما يزيد الشعور بعدم الراحة ويجعل النوم مهمة صعبة.

تجمع المخاط أثناء الاستلقاء

تؤثر وضعية النوم بدرجة كبيرة على حدة الأعراض، وعند الاستلقاء، يتجمع المخاط بسهولة في الجيوب الأنفية ويتسرب نحو مؤخرة الحلق، الأمر الذي يزيد من حدة السعال، ويساهم في ألم الجيوب الأنفية والصداع.

وينصح الأطباء برفع الرأس باستخدام أكثر من وسادة لتخفيف الاحتقان وتقليل السعال الليلي.

قلة عوامل التشتيت تزيد الإحساس بالأعراض

مع هدوء الأنشطة اليومية في الليل، يزداد التركيز على الإحساس بالألم والانزعاج. فالحمى والسعال والاحتقان تصبح أكثر وضوحًا عندما يتوقف الشخص عن الانشغال بالمهام المعتادة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا التركيز الزائد قد يفاقم شعور المريض بالألم وعدم الراحة.

نزلات البرد

طرق علاج أعراض البرد ليلًا

رغم الإزعاج الذي قد تسببه نزلات البرد ليلًا، فإن هناك العديد من العلاجات المنزلية والدوائية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين جودة النوم.

أولًا: العلاجات المنزلية

الغرغرة بالماء المالح: تساعد على تليين الحلق وتخفيف السعال، وقد تسهم في إذابة المخاط وتقليل الالتهاب.

ري الأنف: استخدام وعاء نيتي أو أجهزة الري الأنفي يساعد في تخفيف الاحتقان وتنظيف الجيوب الأنفية.

الراحة: ينصح بالراحة قدر الإمكان ورفع الرأس أثناء النوم لتخفيف السعال.

البخار: استنشاق البخار من دش ساخن أو جهاز ترطيب الهواء يساعد على إذابة المخاط وتسهيل التنفس.

شرب السوائل: يساعد شرب الماء والسوائل الدافئة على البقاء رطبًا وتحسين عملية التخلص من البلغم.

فيتامين C: قد تساعد مكملاته في دعم المناعة وتقليل مدة الأعراض.

العسل: يعد مثبطًا طبيعيًا للسعال، ويمكن تناول ملعقة منه قبل النوم. مع ضرورة تجنب إعطائه للأطفال دون عمر عام.

الإشنسا: تشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تساعد في تقصير مدة نزلات البرد.

الزنك: يمكن أن يساهم تناول معينات الزنك خلال أول 24 ساعة من ظهور الأعراض في تقصير مدة البرد.

ثانيًا: العلاجات المتاحة دون وصفة طبية

مسكنات الألم: مثل الأسيتامينوفين والإيبوبروفين لتخفيف الحمى والصداع.

أدوية السعال: والتي تساعد على تهدئة السعال طوال الليل، سواء السعال الجاف أو المصحوب بالبلغم.

مزيلات الاحتقان: مثل فينيليفرين لتقليل احتقان الأنف، مع ضرورة استشارة الطبيب لمرضى ارتفاع الضغط.

أقراص استحلاب الحلق: تفيد في تهدئة التهيج وتخفيف السعال

بهذه الإجراءات، يمكن التقليل من حدة أعراض البرد خلال الليل وتحسين جودة النوم، مما يساعد الجسم على التعافي بسرعة أكبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.