علاج نزلات البرد، بطرق طبيعية لكل الأعمار، نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعًا هذه الأيام، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وانتقال الجو من البارد إلى الدافئ، فأصبح يعاني منها الصغار والكبار، وتسبب أعراضًا مثل السعال، انسداد الأنف، التهاب الحلق، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، الإرهاق والصداع.





وعلى الرغم من أن نزلات البرد عادة ما تكون خفيفة وتزول خلال أسبوع تقريبًا، إلا أنها تسبب الانزعاج وتأثيرًا على الحياة اليومية.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن نزلات البرد حالة شائعة تصيب جميع الأعمار هذه الأيام، لكنها قابلة للعلاج بطرق طبيعية وآمنة.





وصفات طبيعية لعلاج نزلات البرد

أضافت الدكتورة هدى، أنه لحسن الحظ، هناك طرق طبيعية وآمنة يمكن من خلالها التخفيف من أعراض نزلات البرد وتعزيز الشفاء، وهي تناسب جميع الأعمار، من الأطفال الصغار إلى كبار السن، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



1. شرب السوائل بكثرة

السوائل عنصر أساسي لعلاج نزلات البرد. فهي تساعد على ترطيب الجسم وتخفيف الاحتقان في الأنف والحلق، كما تسهل عملية التخلص من المخاط. ينصح بشرب الماء الدافئ بانتظام، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة الطبيعية مثل:

شاي الأعشاب: كالنعناع، البابونج، والزنجبيل، حيث تساعد على تهدئة الحلق وتقليل التهابه.

شوربة الدجاج الساخنة: تحتوي على مكونات مغذية تساعد على تعزيز المناعة، وتخفف من احتقان الأنف، وتزيد من شعور الراحة للجسم.

2. العسل والليمون

يعد مزيج العسل والليمون من أفضل العلاجات الطبيعية للأطفال والكبار. يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، بينما يمد الليمون الجسم بفيتامين C الذي يقوي المناعة. يمكن تناول ملعقة من العسل مذابة في كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة عدة مرات يوميًا، إلا أن الأطفال دون عمر السنة يجب تجنب العسل لتفادي مخاطر التسمم الغذائي.

3. الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والفيروسات. يمكن استخدامه بعدة طرق لعلاج نزلات البرد:

شاي الزنجبيل: غلي شرائح الزنجبيل الطازجة في ماء ساخن وشربها عدة مرات يوميًا.

إضافة الزنجبيل إلى الطعام: كالحساء أو الأطباق الساخنة، حيث يساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيف احتقان الأنف.

4. الاستنشاق بالبخار

الاستنشاق بالبخار من الطرق الفعالة لتخفيف انسداد الأنف وتحسين التنفس، خاصة للأطفال والكبار:

غلي الماء في وعاء ووضع بعض قطرات زيت الأوكالبتوس أو النعناع.

تغطية الرأس بمنشفة والتنفس ببطء فوق البخار لمدة 5-10 دقائق.

هذه الطريقة تساعد على فتح الشعب الهوائية وتخفيف التهابات الجهاز التنفسي.

علاج البرد

5. الراحة والنوم الكافي

الراحة من أهم العناصر الطبيعية للتعافي من نزلات البرد. الجسم يحتاج إلى طاقة لمحاربة الفيروسات، والنوم الكافي يساعد على تعزيز جهاز المناعة. يوصى بالنوم 7-9 ساعات للكبار، و10-12 ساعة للأطفال الصغار، مع تقليل الأنشطة المجهدة خلال فترة المرض.

6. التغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن

الفيتامينات والمعادن تلعب دورًا أساسيًا في تقوية المناعة والتعافي السريع. ينصح بتناول:

الفواكه الغنية بفيتامين C: البرتقال، الكيوي، الفراولة، والجوافة.

الخضروات الطازجة: مثل الجزر، البروكلي، والسبانخ، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تقلل من الالتهابات.

الثوم: مضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات، يمكن إضافته إلى الطعام أو تناوله نيئًا حسب القدرة على التحمل.

7. الغرغرة بالماء والملح

للتخفيف من التهاب الحلق، يمكن استخدام الغرغرة بالماء الدافئ والملح عدة مرات يوميًا. تساعد هذه الطريقة على قتل البكتيريا وتقليل التهيج، كما تخفف الشعور بالألم عند البلع.

8. الحفاظ على الرطوبة في الجو

الهواء الجاف يزيد من أعراض نزلات البرد، مثل التهاب الحلق واحتقان الأنف. يمكن استخدام جهاز ترطيب الهواء في المنزل، أو وضع وعاء ماء بالقرب من المدفأة أو مصدر الحرارة لزيادة الرطوبة. هذا يساعد على راحة الجهاز التنفسي وتعجيل الشفاء.

9. الحد من الإجهاد النفسي

الإجهاد النفسي يؤثر على جهاز المناعة ويزيد من شدة أعراض نزلات البرد. ممارسة بعض التمارين البسيطة للتنفس، التأمل، أو المشي الخفيف في الهواء الطلق يمكن أن يقلل من التوتر ويساعد الجسم على مقاومة الفيروسات بشكل أفضل.

