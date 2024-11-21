أسباب آلام الظهر وعلامات الإصابة بالغضروف (فيديو)

آلام الظهر من المشكلات التى يعاني منها الرجال والنساء وللأسف غير محددة بعمر محدد لأن أسبابها عديدة.

وآلام الظهر مؤشر لوجود إصابة ما بالجسم وعادة يربطها العديد من الأشخاص بمشاكل بالعمود الفقرى والغضروف ولكن هذا ليس صحيح.

أسباب آلام الظهر

ويقول الدكتور أحمد صلاح الدين استشارى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، فى لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، إن ليس كل آلام الظهر تدل على إصابة بالعمود الفقرى لأن آلام الظهر عديدة والتشخيص هو الذى يوضح سبب الإصابة بها، ومن أسباب آلام الظهر:-

آلام ومشاكل الرحم.

فترة الحمل.

وجود مشكلة فى الكلى.

الغضروف.

وجود مشاكل بالجهاز الهضمى والقولون.

أعراض الغضروف

وأضاف صلاح الدين، أما عن الغضروف فهو عبارة عن سائل يوجد بين فقرات العمود الفقرى يساعد على تحريكه بكل سهولة، ولكن يحدث الغضروف عندما يخرج هذا السائل أو هذه المادة بين الفقرات لتضغط على الأعصاب مسببة الام مزعجة خاصة عند الحركة ومنها ما يعرف بالعصب الوركى اى عرق النساء.

أسباب الإصابة بالغضروف

وتابع، أن الإصابة بالغضروف لها أسباب عديدة منها أسباب مقصودة وأخرى غير مقصودة، مثل:-

التدخين

الجلوس لفترات طويلة

إهمال ممارسة الرياضة

فترات الحمل عند النساء للاسف يمكننا تسبب الإصابة بالغضروف وهو سبب غير مقصود على عكس الأسباب السابقة.

حمل أشياء ثقيلة بشكل خاطئ.

طبيعة العمل التي تفرض على موظفيها الجلوس على المكاتب طوال اليوم.

نصائح تحمى من الإصابة بالغضروف

وأوضح الدكتور أحمد صلاح الدين استشارى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، أنه لتفادي الإصابة بالغضروف يجب الامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة يوميا وتجنب الجلوس لفترات طويلة والتخلص من الوزن الزائد.

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