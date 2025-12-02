18 حجم الخط

وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء، تُعد آلام المفاصل من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، خاصة في فصل الشتاء عندما تنخفض درجات الحرارة ويتأثر تدفق الدم للمفاصل، ما يزيد من الإحساس بالتيبّس والوجع وصعوبة الحركة.





ورغم توافر العلاجات الدوائية، إلا أن الكثيرين يفضّلون اللجوء إلى الوصفات الطبيعية، سواء لتقليل الاعتماد على المسكنات أو للحصول على حلول آمنة ولطيفة على الجسم.

أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الوصفات الطبيعية لتخفيف آلام المفاصل ليست بديلًا كاملًا للعلاج الطبي، لكنها حلول آمنة وفعّالة تساعد على تحسين جودة الحياة وتقليل الاعتماد على المسكنات.





وصفات طبيعية لتسكين آلام المفاصل

وفي هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، أبرز الوصفات الطبيعية التي أثبتت التجربة فعاليتها في تهدئة ألم المفاصل وتحسين مرونتها، مع شرح كيفية استخدامها بشكل صحيح.



أولًا: الزنجبيل.. مسكن طبيعي قوي

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ويُعد من أفضل الأعشاب التي تساعد في تخفيف ألم المفاصل الناتج عن الالتهاب أو الخشونة.

طرق استخدامه:



مشروب الزنجبيل الدافئ: يُغلى شريحتي زنجبيل طازج في كوب ماء لمدة 5 دقائق ويُشرب مرتين يوميًا. يساعد على تقليل التورم وتحسين الدورة الدموية.



كمادات الزنجبيل: يُسلق الزنجبيل ثم تُغمس قطعة قماش في الماء الساخن وتُوضع على مكان الألم لمدة 15 دقيقة لزيادة تدفق الدم للمفصل.



كما أشارت دراسات حديثة إلى أن المواظبة على تناول الزنجبيل 3 مرات أسبوعيًا يساعد في تقليل الألم بنسبة قد تصل إلى 30% عند المصابين بالتهاب المفاصل.

ثانيًا: الكركم.. الذهب الأصفر لمحاربة الالتهابات

الكركم يحتوي على مادة الكركمين، وهي واحدة من أقوى المواد المضادة للالتهابات في الطب البديل.

طرق الاستخدام:



مشروب الكركم بالحليب: ملعقة صغيرة من الكركم مع كوب حليب دافئ قبل النوم. يساعد في تهدئة الالتهاب وإرخاء العضلات المحيطة بالمفصل.

كريم الكركم الموضعي: يُخلط الكركم مع القليل من زيت الزيتون ويوضع كدهان على المفاصل، ويُترك لمدة نصف ساعة قبل الغسل.

الاستمرار على الكركم يحسن مرونة المفاصل، ويفضل دمجه في الطعام اليومي مثل الشوربات والأرز لزيادة الاستفادة.

ثالثًا: زيت الزيتون.. مضاد طبيعي للالتهاب

يُعد زيت الزيتون البكر الممتاز من الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة، وخاصة مادة الأوليوكانثال التي تعمل كمسكن طبيعي مشابه لعمل الإيبوبروفين.

طرق استخدامه:

تدليك المفاصل بزيت الزيتون: تسخين الزيت قليلًا ثم تدليك المنطقة المصابة بحركات دائرية من 5 إلى 10 دقائق يوميًا.

تناوله يوميًا: إضافة ملعقة كبيرة صباحًا على الريق لتحسين صحة المفاصل وتقليل الالتهاب الداخلي.

يساعد التدليك المستمر بزيت الزيتون في تحسين مرونة الأنسجة حول المفصل والحماية من التيبّس.

رابعًا: خل التفاح.. توازن الكالسيوم وتقليل الالتهاب

خل التفاح يساعد على إزالة الرواسب التي قد تتجمع حول المفاصل وممكن أن تزيد من الألم، كما يعزز امتصاص الكالسيوم.

طرق الاستخدام:

شراب خل التفاح: ملعقة صغيرة في كوب ماء دافئ مع ملعقة عسل. يُشرب مرة يوميًا.

دهان موضعي: يُمزج مع القليل من زيت جوز الهند ويوضع على المفصل لمدة نصف ساعة.

يُفضّل عدم الإكثار من خل التفاح لمن يعانون من مشاكل في المعدة، ويُنصح باستخدامه بانتظام لمدة أسبوعين للحصول على نتيجة واضحة.

خامسًا: بذور الكتان.. مصدر للأوميغا 3

تشير الأبحاث إلى أنّ الأحماض الدهنية الموجودة في بذور الكتان تساعد على تخفيف الالتهاب المزمن الذي يسبب آلام المفاصل.

كيفية الاستخدام:

تناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة يوميًا مع الزبادي أو الشوفان.

يمكن استخدام زيت بذور الكتان كدهان لطيف لتخفيف الألم، خاصة عند الشعور بتيبّس الركبتين.

الأوميجا 3 تعمل على تقليل احتكاك المفاصل وتحسين ليونتها، ما يجعل بذور الكتان خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من الخشونة.

سادسًا: الثوم.. مضاد التهاب طبيعي قوي

الثوم غني بمركبات الكبريت التي تساعد على تقوية الغضاريف وتقليل الالتهاب.

طرق الاستخدام:

تناول فصّين من الثوم يوميًا على الريق.

خلط الثوم المفروم مع زيت الزيتون ووضعه على مكان الألم لمدة 20 دقيقة، ثم غسله.

أثبتت التجارب أن الثوم يساعد بشكل ملحوظ في تخفيف الألم، خاصة لدى كبار السن.

سابعًا: كمادات الملح الدافئ

الملح يساعد على إرخاء العضلات وتقليل التورم، ويعتبر من أسرع الطرق لتهدئة الألم.



طريقة الاستخدام:

تسخين كمية من الملح في مقلاة، ثم وضعه داخل قطعة قماش قطنية.

توضع الكمادة على المفصل لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

هذه الطريقة فعّالة خصوصًا لآلام الركبتين وأسفل الظهر.

ثامنًا: وصفة العسل والقرفة

مزيج العسل والقرفة يُعرف بقدرته على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الالتهابات بشكل عام.



طريقة الاستخدام:

ملعقة عسل + نصف ملعقة قرفة يوميًا صباحًا.

يمكن مزجهما كدهان لطيف على المفصل لمدة ربع ساعة.

وصفات طبيعية لعلاج آلام المفاصل

نصائح لتعزيز نتائج الوصفات الطبيعية



المحافظة على وزن صحي لتقليل الضغط على المفاصل.



ممارسة رياضة خفيفة مثل المشي أو السباحة لتحسين حركة المفاصل.



شرب كمية كافية من الماء يوميًا لأن الجفاف يزيد من تيبّس المفاصل.



تجنب الجلوس لفترات طويلة، والنهوض كل ساعة لتحريك المفاصل.

وأخيرا لفتت الدكتورة مها، إلى أن الالتزام بهذه الوصفات مع نمط حياة صحي يُعد خطوة مهمة نحو الحصول على مفاصل أكثر ليونة وراحة، خاصة في موسم الشتاء الذي تزداد فيه الشكوى من الآلام والتيبّس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.