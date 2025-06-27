مرض العصر، أهم أسباب آلام الظهر وطرق الوقاية منه

في زمن يطغى فيه الجلوس الطويل وقلة الحركة على أنماط الحياة اليومية، أصبحت آلام الظهر من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا بين مختلف الفئات العمرية.

ما بين الأعمال المكتبية الثقيلة أو الوقوف لفترات طويلة أو حتى استخدام الأجهزة الإلكترونية بطريقة خاطئة، تظهر الشكوى من آلام الظهر كعلامة تحذيرية يجب عدم تجاهلها.

الأسباب الشائعة لآلام الظهر

كشفت وزارة الصحة عن أهم أسباب آلام الظهر منهم:

الجلوس الخاطئ: الجلوس لساعات طويلة بوضعية غير سليمة، خاصة أمام شاشات الكمبيوتر أو أثناء قيادة السيارة.

قلة النشاط البدني: ضعف العضلات المحيطة بالعمود الفقري نتيجة قلة الحركة وقلة ممارسة الرياضة.

رفع الأشياء بطريقة غير صحيحة: يؤدي إلى شد عضلي أو انزلاق غضروفي.

زيادة الوزن: الضغط الزائد على العمود الفقري والمفاصل.

الإجهاد النفسي: التوتر والقلق يساهمان أحيانًا في تفاقم الألم الجسدي، وخاصة في منطقة أسفل الظهر.

ألم الظهر



أنواع آلام الظهر:

1. ألم حاد: يظهر فجأة ويستمر من أيام إلى أسابيع.



2. ألم مزمن: يدوم لأكثر من 3 أشهر، وقد يشير إلى حالة طبية تتطلب تدخلًا علاجيًا.



3. ألم ميكانيكي: بسبب حركة أو إصابة مباشرة.



4. ألم ناتج عن أمراض أخرى: مثل التهابات المفاصل أو مشاكل الكلى أو هشاشة العظام.

متى يجب استشارة الطبيب؟

أكدت وزارة الصحة أنه يجب زيارة الطبيب في هذه الحالات:

إذا استمر الألم لأكثر من أسبوعين دون تحسن.

إذا صاحب الألم خدر أو تنميل في الأطراف.

إذا كان الألم يوقظ المريض من النوم.

في حال وجود تاريخ للإصابة بالسرطان أو هشاشة العظام.



طرق الوقاية والعلاج من آلام الظهر

اوضحت وزارة الصحة أن طرق الوقاية والعلاج من آلام الظهر تتضمن:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، خاصة تمارين تقوية العضلات وشد الظهر.

اتباع وضعيات جلوس سليمة، مع دعم أسفل الظهر واستخدام كراسي مريحة.

تجنب حمل أوزان ثقيلة أو رفعها بطريقة خاطئة.

استخدام مراتب صحية للنوم تدعم العمود الفقري.

اللجوء للعلاج الطبيعي أو الأدوية في حال الألم المزمن أو الشديد، تحت إشراف طبي.

الجراحة كخيار أخير لبعض الحالات المعقدة مثل الانزلاق الغضروفي الحاد أو ضيق القناة العصبية.

الأعراض العامة لآلام الظهر

أكدت وزارة الصحة أن أعراض آلام الظهر التي قد يعاني منها الأشخاص، تختلف حسب السبب وشدة الحالة تشمل:

1. ألم في أسفل أو منتصف أو أعلى الظهر

قد يكون الألم خفيفًا أو حادًا، مستمرًا أو متقطعًا.

أحيانًا يمتد إلى الأرداف أو الساقين

2. تيبس في العمود الفقري

صعوبة في الانحناء أو الوقوف أو تغيير الوضعيات.

شعور بجمود في الظهر خاصة بعد الاستيقاظ من النوم.

3. تشنجات عضلية

شد مؤلم في عضلات الظهر، خاصة بعد حركة مفاجئة أو مجهود زائد.

4. ألم يزداد مع النشاط البدني

مثل المشي أو الجلوس لفترات طويلة أو حمل الأوزان.

5. ألم يخف مع الراحة

في الحالات البسيطة، يختفي الألم عند الاستلقاء أو تغيير الوضعية.

أعراض تدعو للقلق وتتطلب استشارة الطبيب:

1. خدر أو تنميل في الساقين أو القدمين

قد يشير إلى ضغط على الأعصاب أو انزلاق غضروفي.

2. ضعف في الأطراف السفلية

صعوبة في المشي أو تحريك الساقين.

3. ألم شديد لا يتحسن مع الراحة أو يزداد ليلًا

قد يدل على التهابات أو حالات أكثر خطورة.

4. سلس البول أو البراز أو صعوبة التبول

علامة خطيرة لاحتمال وجود ضغط على الأعصاب الشوكية.

5. فقدان غير مبرر للوزن أو ارتفاع في الحرارة

قد يرتبط بأسباب غير عضلية مثل العدوى أو الأورام.

وألم الظهر عرض شائع جدا، لكن تجاهله لفترات طويلة أو الاعتماد على المسكنات فقط قد يؤدي إلى مضاعفات لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يحمي من مشاكل مزمنة مستقبلا.

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