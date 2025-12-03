أخبار الرياضة اليوم: وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية للسباحة.. إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة السادسة.. والأهلي يبحث عن بديل ديانج

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور، جاءت بعد تعرضه لحالة إغماء داخل حمام السباحة، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

وشارك اللاعب في تصفيات سباق 50 متر ظهر، واحتل المركز الثاني، قبل أن يتعرض لحالة إغماء مفاجئة داخل حمام السباحة، وتم نقله لأحد المستشفيات في مدينة نصر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات انتقال متتالية، وذلك ضمن سلسلة من العقوبات المرتبطة بقضايا مالية ومستحقات متأخرة على النادي لصالح لاعبين ومدربين سابقين.

وبهذا القرار الجديد، يرتفع عدد القضايا التي تسببت في إيقاف قيد الزمالك إلى ست قضايا، ما يعكس حجم التحديات القانونية والمالية التي يواجهها النادي في الفترة الحالية.

بدأ مسؤولو النادي الأهلي البحث عن بديل أليو ديانج نجم الفريق، بعد أن توقفت مفاوضات التجديد بين الطرفين.

وفشلت الجلسة بين مسؤولي النادي الأهلي وأليو ديانج بعد رفض الأخير العرض المالي من الأحمر من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر أن ديانج خرج من جلسة مسؤولي الأهلي وهو يرغب في الرحيل عن الفريق خاصة وان العرض المالي المقدم من المارد الأحمر لا يرتقي بالغرض السعودي للاعب.

وعرض الأهلي حوالي مليون و200 الف دولار لتجديد عقد ديانج ولكن اللاعب ينتظر عرضا أقوى من أحد الأندية السعودية التي فاوضته رسميا.

الدوري المصري، حقق بيراميدز فوزا قاتلا على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، المؤجل من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم كهرباء الإسماعيلية بهدف أول في الدقيقة 56 عن طريق محمد أوناجم ثم تعادل بيراميدز في الدقيقة 65 عن طريق علي جبر، ثم أحرز بيراميدز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+2 عن طريق محمود زالاكا.

تعرض كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، لإصابة خلال مران الفراعنة اليوم، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة منتخب الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

وأوضح مصدر خاص أن كريم فؤاد تعرض لكدمة قوية في الركبة، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي بشكل فوري للاطمئنان على حالته.

ووفقا للمصدر فإن طبيب المنتخب الوطني أكد أن الإصابة تبدو خفيفة، مشيرا إلى أن اللاعب سيخضع لأشعة خلال الساعات المقبلة للتأكد من سلامة الركبة وتحديد موقفه من المشاركة في اللقاء المرتقب.

تلقى نادي الزمالك ضربة مالية جديدة بعد تأكيد توقيع عقوبة سادسة على النادي في قضية لاعبه التونسي السابق فرجاني ساسي، وذلك على خلفية الشكوى التي كان قد تقدم بها اللاعب خلال الفترة الماضية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن قيمة العقوبة الجديدة وصلت إلى 505 آلاف دولار بعد إضافة الفوائد المستحقة على المبلغ.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى مطالبة فرجاني ساسي بالحصول على 450 ألف دولار تمثل قيمة مستحقات متأخرة، إلا أن إضافة فوائد بنسبة 5% عن كل عام أدت إلى ارتفاع إجمالي المبلغ المطلوب سداده ليصل إلى القيمة النهائية التي تقترب من نصف مليون دولار.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه نادي الزمالك عدة التزامات مالية مترتبة على قضايا لاعبين ومدربين سابقين.

نفى أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، ما تردد من شائعات حول استبعاد محمد شريف من معسكر الفريق في قطر، مشددا على أن اللاعب مستمر بشكل طبيعي ولا توجد أي نية لاستبعاده.

وأكد أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: "محمد شريف مستمر بشكل طبيعي في معسكر المنتخب الوطني في قطر ولا صحة للشائعات المتداولة بشأن استبعاده ولا أدري لماذا تثار تلك الشائعات في ذلك التوقيت بدلا من دعم المنتخب في البطولة".

فاز ريال مدريد على نظيره أتلتيك بلباو، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

تقدم ريال مدريد بثنائية في الشوط الأول أحرزها كل من كيليان مبابي في الدقيقة السابعة، وإدواردو كامافينجا في الدقيقة 42، قبل أن يكمل مبابي الثلاثية في الشوط الثاني بالدقيقة 60.

جاء الهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق كيليان مبابي بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

تقرر تأجيل مباراة نادي أهلي طرابلس مع نظيره أهلي بنغازي في نهائي كأس ليبيا، والتي كان مقررًا إقامتها اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، وذلك إلى غد الخميس.

وجاء التأجيل بسبب عدم توافر بعض تقنيات البث والـVAR لنقل اللقاء، ما حال دون إقامة المباراة بشكل طبيعي، على الرغم من تواجد الفريقين وإجراء الإحماء لأكثر من مرة وتم تأجيل انطلاق المباراة لأكثر من 3 ساعات، إلا أن الفريقين رفضا خوض المباراة دون تقنية الفيديو ليتم تأجيلها.

كأس العرب، فاز منتخب العراق على نظيره البحرين بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد 974، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

في الدقيقة العاشرة سجل منتخب العراق الهدف الأول في مرمى البحرين عن طريق حارس المرمى البحريني إبراهيم لطف الله بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 18 خرج حارس البحرين إبراهيم لطف الله من المباراة وشارك بديله عمر سالم.

واستمر ضغط منتخب العراق وسجل مهند علي الهدف الثاني في الدقيقة 25، وفي البداية تم إلغاء الهدف بداعي التسلل وبعد العودة لتقنية الفيديو تم تأكيد الهدف.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب أنجولا عن القائمة الأولية المستدعاة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب، وشهدت القائمة انضمام لاعب الزمالك شيكو بانزا، الذي بات أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وجاء اختيار بانزا بعد المستويات التي قدمها مع الزمالك منذ انضمامه للفريق، مما دفع الجهاز الفني لأنجولا إلى ضمه للقائمة التي تستعد لخوض مباريات قوية في دور المجموعات، خاصة في ظل وجود المنتخب الأنغولي في مجموعة مصر، إلى جانب جنوب أفريقيا وزيمبابوي.

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، كواليس جديدة بواقعة وفاة يوسف محمد، سباح نادي الزهور صاحب الـ12 عاما، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، مؤكدا أن هناك حالة من الحزن تخيم على الوزارة.

وقال “الشاذلي”، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن هناك مسارا مختلفا للتحقيق منذ لحظة وفاة اللاعب وهناك بعض الشبهات الإدارية الموجودة فى الاستاد من قبل الوزارة، وهذا الجزء خاص بوزارة الشباب والرياضة إنما الشق الجنائي فقد تم إحالة القضية للنيابة للتحقيق.

كأس العرب، فاز منتخب الأردن على نظيره الإمارات بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه صالح خالد إبراهيم لاعب منتخب الإمارات بالدقيقة 18.

وفي الدقيقة 21 أهدر منتخب الأردن فرصة ذهبية انفراد بمرمى الإمارات وتسديدة أرضية قوية لكن حارس الإمارات تصدى للكرة لينقذ مرماه من هدف محقق، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

