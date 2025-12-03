الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الدوري المصري، بيراميدز يصعق كهرباء الإسماعيلية بثنائية ويزحف نحو الصدارة

بيراميدز وكهرباء
بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية، فيتو
الدوري المصري، حقق بيراميدز فوزا قاتلا على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، المؤجل من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم كهرباء الإسماعيلية بهدف أول في الدقيقة 56 عن طريق محمد أوناجم ثم تعادل بيراميدز في الدقيقة 65 عن طريق علي جبر، ثم أحرز بيراميدز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+2 عن طريق محمود زالاكا.

 

ترتيب الفريقين بعد المباراة

ورفع فريق بيراميدز إلى 26 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري خلف سيراميكا صاحب الصدارة، وما زال لبيراميدز مباراتين.

أما كهرباء الاسماعيلية فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الأخير 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره كهرباء الإسماعيلية.

تشكيل بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية 

دخل بيراميدز مباراته أمام كهرباء الإسماعيلية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - عبد الرحمن جودة - طارق علاء - مهند لاشين - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - دودو الجباس

تشكيل كهرباء الإسماعيلية، فيتو
تشكيل كهرباء الإسماعيلية، فيتو

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام بيراميدز

فيما أعلن رضا شحاتة تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمواجهة بيراميدز والذي يضم كل من:

فرج شوقي - حسن الشاذلي - شيكا - عبدالفتاح شتا - يوسف جلال - إسلام عبدالمنعم - محمد أوناجم - أحمد حمزاوي - سيف الخشاب - عصام الفيومي - كريم يحيى.

 

 

