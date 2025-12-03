ريال مدريد يضرب بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد على نظيره أتلتيك بلباو، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

تقدم ريال مدريد بثنائية في الشوط الأول أحرزها كل من كيليان مبابي في الدقيقة السابعة، وإدواردو كامافينجا في الدقيقة 42، قبل أن يكمل مبابي الثلاثية في الشوط الثاني بالدقيقة 60.

جاء الهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق كيليان مبابي بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 26، رد أتلتيك بلباو بتسديدة خطيرة عن طريق جوركا جوروزيتا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة وأنقذ مرماه.

وفي الدقيقة 42، أحرز إدواردو كامافينجا هدف ريال مدريد الثاني بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كيليان مبابي برأسية هيأت الكرة لزميله إدواردو كامافينجا الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 60، أضاف مبابي هدفه الثاني والثالث للريال بعد تسديدة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء عن طريق كيليان مبابي سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثية.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - إدوار كامافينجا.

خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ترتيب ريال مدريد وبلباو في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يرفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق نقطة يتيمة عن برشلونة المتصدر، أما بلباو ففي المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

برشلونة يفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثية

وكان نادي برشلونة فاز على أتلتيكو مدريد بثلاثية لهدف، في المباراة المقدمة من الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.

أهداف مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

سجل أهداف برشلونة كل من: رافينيا، داني أولمو، وفيران توريس فيما أحرز هدف أتلتيكو مدريد باينا.

وأصبح رصيد برشلونة 37 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

