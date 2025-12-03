الأربعاء 03 ديسمبر 2025
متحدث الرياضة يكشف مفاجأة فى واقعة وفاة السباح يوسف محمد

يوسف محمد لاعب نادي
يوسف محمد لاعب نادي الزهور
كشف  محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، كواليس جديدة بواقعة وفاة يوسف محمد، سباح نادي الزهور صاحب الـ12 عاما، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، مؤكدا أن هناك حالة من الحزن تخيم على الوزارة.

وقال “الشاذلي”، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن هناك مسارا مختلفا للتحقيق منذ لحظة وفاة اللاعب وهناك بعض الشبهات الإدارية الموجودة فى الاستاد من قبل الوزارة، وهذا الجزء خاص بوزارة الشباب والرياضة إنما الشق الجنائي فقد تم إحالة القضية للنيابة للتحقيق.


وأضاف: "هناك اشتراطات لائحة طبية لممارسة لاعبة السباحة"، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستتخذ إجراءات حاسمة ضد اتحاد السباحة بسبب تحقيق اللائحة الطبية التى تنظم عمليات الإنقاذ.

وأوضح: "كل من يثبت تورطه فى عدم تطبيق اللائحة الطبية واشتراطات الإنقاذ سيتم معاقبته"، مشيرا إلى أن كافة منظومة السباحة فى مصر، محل التحقيق حاليا، ولن يكون هناك تراخٍ فى اتخاذ الإجراءات الرادعة، وفق نتائج التحقيقات.
 

وفاة السباح يوسف محمد 

وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور، جاءت بعد تعرضه لحالة إغماء داخل حمام السباحة، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

