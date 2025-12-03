متحدث الرياضة يكشف مفاجأة فى واقعة وفاة السباح يوسف محمد

18 حجم الخط

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، كواليس جديدة بواقعة وفاة يوسف محمد، سباح نادي الزهور صاحب الـ12 عاما، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، مؤكدا أن هناك حالة من الحزن تخيم على الوزارة.

وقال “الشاذلي”، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن هناك مسارا مختلفا للتحقيق منذ لحظة وفاة اللاعب وهناك بعض الشبهات الإدارية الموجودة فى الاستاد من قبل الوزارة، وهذا الجزء خاص بوزارة الشباب والرياضة إنما الشق الجنائي فقد تم إحالة القضية للنيابة للتحقيق.



وأضاف: "هناك اشتراطات لائحة طبية لممارسة لاعبة السباحة"، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستتخذ إجراءات حاسمة ضد اتحاد السباحة بسبب تحقيق اللائحة الطبية التى تنظم عمليات الإنقاذ.

وأوضح: "كل من يثبت تورطه فى عدم تطبيق اللائحة الطبية واشتراطات الإنقاذ سيتم معاقبته"، مشيرا إلى أن كافة منظومة السباحة فى مصر، محل التحقيق حاليا، ولن يكون هناك تراخٍ فى اتخاذ الإجراءات الرادعة، وفق نتائج التحقيقات.



وفاة السباح يوسف محمد

وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور، جاءت بعد تعرضه لحالة إغماء داخل حمام السباحة، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.