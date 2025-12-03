أحمد حسن يكشف حقيقة استبعاد محمد شريف من معسكر منتخب مصر بكأس العرب

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
نفى أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، ما تردد من شائعات حول استبعاد محمد شريف من معسكر الفريق في قطر، مشددا على أن اللاعب مستمر بشكل طبيعي ولا توجد أي نية لاستبعاده. 

موقف محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان

وأكد أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: "محمد شريف مستمر بشكل طبيعي في معسكر المنتخب الوطني في قطر ولا صحة للشائعات المتداولة بشأن استبعاده ولا أدري لماذا تثار تلك الشائعات في ذلك التوقيت بدلا من دعم المنتخب في البطولة".

وناشد أحمد حسن محبي منتخب مصر بالتوقف عن نشر الأخبار غير الموثوقة، والالتفاف حول الفريق ودعمه، خاصة أن الجهاز الفني واللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية في كأس العرب تسعد الشعب المصري.

موعد مباراة مصر والإمارات 

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام يوم السبت المقبل 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

مصر ضد الكويت

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت سيطرة منتخب مصر على اللقاء، وهدد إسلام عيسى المرمى الكويتي، ولكن كرته جاءت بجوار القائم.

