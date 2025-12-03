تفاصيل الغرامة الجديدة على الزمالك بسبب قضية فرجاني ساسي

18 حجم الخط

تلقى نادي الزمالك ضربة مالية جديدة بعد تأكيد توقيع عقوبة سادسة على النادي في قضية لاعبه التونسي السابق فرجاني ساسي، وذلك على خلفية الشكوى التي كان قد تقدم بها اللاعب خلال الفترة الماضية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

قيمة العقوبة

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن قيمة العقوبة الجديدة وصلت إلى 505 آلاف دولار بعد إضافة الفوائد المستحقة على المبلغ.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى مطالبة فرجاني ساسي بالحصول على 450 ألف دولار تمثل قيمة مستحقات متأخرة، إلا أن إضافة فوائد بنسبة 5% عن كل عام أدت إلى ارتفاع إجمالي المبلغ المطلوب سداده ليصل إلى القيمة النهائية التي تقترب من نصف مليون دولار.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه نادي الزمالك عدة التزامات مالية مترتبة على قضايا لاعبين ومدربين سابقين.

إيقافات قيد متعددة في الزمالك

وتُعد هذه العقوبة امتدادًا لسلسلة من القرارات التي صدرت ضد النادي خلال السنوات الأخيرة بسبب مستحقات متأخرة، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الإدارة الحالية التي تسعى لإغلاق الملفات القديمة وتخفيف الأعباء المالية.

كما تشير التطورات إلى ضرورة الإسراع في تسوية النزاعات المتراكمة قبل أن تتفاقم الغرامات والفوائد، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج للنادي.

وتبقى أزمة ساسي واحدة من أبرز الملفات التي تبحث الإدارة عن حل جذري لها لتجنب مزيد من العقوبات مستقبلًا.

