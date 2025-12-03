كأس العرب، الأردن يتصدر مجموعة مصر بفوز مثير على الإمارات

18 حجم الخط

كأس العرب، فاز منتخب الأردن على نظيره الإمارات بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه صالح خالد إبراهيم لاعب منتخب الإمارات بالدقيقة 18.

وفي الدقيقة 21 أهدر منتخب الأردن فرصة ذهبية انفراد بمرمى الإمارات وتسديدة أرضية قوية لكن حارس الإمارات تصدى للكرة لينقذ مرماه من هدف محقق، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 22، أحرز علي علوان لاعب الأردن الهدف الأول لمنتخب الأردن بعد تنفيذه ركلة الجزاء بنجاح.

وفي الدقيقة 31، أهدر منتخب الأردن فرصة جديدة بعد تسديدة قوية من أحمد عرسان خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الإمارات.

وفي الدقيقة 35، احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لمصلحة الأردن بعد العودة لتقنية الفيديو، بعدما تلاعب يزن النعيمات بمدافع الإمارات وانطلق بالكرة منفردًا بالحارس حمد المقبالي، ليتعرض النعيمات للعرقلة.

وفي الدقيقة 37، تصدى علي علوان لاعب الأردن لركلة الجزاء، إلا أن حمد المقبالي حارس الإمارات صحح خطأه وتصدى للكرة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأردن بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز منتخب الإمارات هدف التعادل في الدقيقة 48 عن طريق برونو أوليفيرا، الذي استغل انطلاقة من لوان بيريرا وتمريرة إلى داخل منطقة الجزاء وصلت عند أوليفيرا سددها قوية بوجه القدم الخارجي سكنت الزاوية الضيقة على يمين حارس الأردن إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 64، سجل الأردن الهدف الثاني عن طريق يزن النعيمات، بعد تمريرة بينية ضربت دفاعات الإمارات وحاول مدافع الإمارات التصدى لها لكن كرته اصطدمت بقدم يزن الذي استغل ذلك ولعبها من فوق الحارس ثم سددها قوية إلى داخل الشباك الخالية من الحارس.



تشكيل الأردن ضد الإمارات في كأس العرب

فيما ضم تشكيل الأردن ضد الإمارات في كأس العرب كلا من:

حارس المرمى: يزيد أبو ليلي

خط الدفاع: عبد الله نصيب، سعيد الروسان، سليم عبيد

خط الوسط: أدهم القريشي، أبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، علي علوان

خط الهجوم: أحمد عرسان، يزن النعيمات

تشكيل الإمارات ضد الأردن في كأس العرب

وجاء تشكيل الإمارات ضد الأردن في كأس العرب كالتالي:

حارس المرمى: حمد المقبالي

خط الدفاع: روبين فيليب، لو كاس بيمنتا، كوامي كويدو، خالد الظنحاني

خط الوسط: لوان بيريرا، يحي نادر، ماركوس ميلوني

خط الهجوم: نيكولاس خيمينيز، كايو لو كاس، برونز أوليفيرا

منتخب مصر يتعادل أمام الكويت

وضمن نفس المجموعة، سقط منتخب مصر أمس الثلاثاء، في فخ التعادل أمام نظيره الكويت بهدف لكل منهما.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب

بتلك النتيجة يتصدر منتخب الأردن المجموعة برصيد 3 نقاط، ومن خلفه مصر والبحرين بنقطة لكل منهما، فيما يتذيل الترتيب منتخب الإمارات.

منتخب العراق يتخطى البحرين بثنائية في كأس العرب 2025

فيما فاز منتخب العراق على نظيره البحرين بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد 974، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

في الدقيقة العاشرة سجل منتخب العراق الهدف الأول في مرمى البحرين عن طريق حارس المرمى البحريني إبراهيم لطف الله بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 18 خرج حارس البحرين إبراهيم لطف الله من المباراة وشارك بديله عمر سالم.

واستمر ضغط منتخب العراق وسجل مهند علي الهدف الثاني في الدقيقة 25، وفي البداية تم إلغاء الهدف بداعي التسلل وبعد العودة لتقنية الفيديو تم تأكيد الهدف.

وكاد مهند علي أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب العراق في الدقيقة 42 بعد الانفراد بالمرمى ولكن أنقذ مدافع البحرين الكرة من على خط المرمى.

وسدد محمد مرهون كرة خطيرة لمنتخب البحرين على مرمى العراق ولكن تمر بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم العراق بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، حافظ منتخب العراق على فوزه بثنائية نظيفة ليحصد أول 3 نقاط في بطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعة العراق والبحرين في كأس العرب

بتلك النتيجة يتصدر منتخب العراق المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ومن خلفه منتخب السودان والجزائر بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما، فيما يتذيل الترتيب منتخب البحرين بدون نقاط.

السودان يخطف تعادلا مثيرا من الجزائر في كأس العرب 2025

وتعادل منتخبا الجزائر والسودان سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025

وتعرض آدم وناس لاعب الجزائر للطرد في الوقت بدل الضائع.

ويتواجد منتخبا الجزائر والسودان في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، بجانب كل من العراق والبحرين.

كأس العرب 2025

وانطلقت بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 من ديسمبر الجاري الاثنين الماضي، وفاز منتخب سوريا على تونس بهدف دون رد، وانتصر بنفس النتيجة منتخب فلسطين على قطر.

وفي اليوم الثاني، تعادل منتخب مصر مع الكويت 1-1، وانتصر منتخب المغرب على جزر القمر 3-1 كما فازت السعودية على عمان 2-1.

