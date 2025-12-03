الأربعاء 03 ديسمبر 2025
رياضة

أول خطوة من الأهلي تجاه مروان عطية بعد إغراءات الخليج

مروان عطية،فيتو
مروان عطية،فيتو
18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية وجود أزمة داخل النادي الأهلي بسبب العروض التي تلقاها نجم الفريق مروان عطية.

وعلى الرغم من غلق الأهلي باب رحيل اللاعب نهائيا وعدم التفكير في رحيله سواء للبيع أو الإعارة، إلا أن الإغراءات المالية من أندية الفتح والقادسية في السعودية وعدة أندية إماراتية تضع مسؤولي الأحمر في أزمة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف على كرة القدم، سيعقد جلسة مع اللاعب في محاولة منه لإقناع اللاعب بأن الاهلي سيعوضه ماديا ولا داعى لتشتيت ذهنه بالعروض الخليجية خاصة وأن هناك اتجاها كبيرا لتمديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق النادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس عاصمة مصر 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وانبي يوم 11 ديسمبر الجاري في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

بطولة كأس عاصمة مصر تنطلق فى التوقف الدولي
وينطلق كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر الجاري، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

