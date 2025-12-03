للمرة السادسة، فيفا يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك 3 فترات جديدة

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات انتقال متتالية، وذلك ضمن سلسلة من العقوبات المرتبطة بقضايا مالية ومستحقات متأخرة على النادي لصالح لاعبين ومدربين سابقين.

إيقاف قيد الزمالك

وبهذا القرار الجديد، يرتفع عدد القضايا التي تسببت في إيقاف قيد الزمالك إلى ست قضايا، ما يعكس حجم التحديات القانونية والمالية التي يواجهها النادي في الفترة الحالية.

ويمثل الإيقاف ضربة قوية لخطط الزمالك في سوق الانتقالات المقبلة، حيث لن يتمكن النادي من تسجيل أي لاعبين جدد حتى انتهاء الفترات الثلاث المحددة، إلا في حال نجاح الإدارة في تسوية القضايا العالقة ورفع العقوبة عبر سداد المستحقات المطلوبة.

ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الزمالك لإعادة بناء الفريق وتحسين نتائجه، لكن استمرار الأزمات المالية يضع الإدارة أمام ضغط متزايد لإيجاد حلول عاجلة تضمن استقرار النادي وتجنّب مزيد من العقوبات المستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.