ميزانية الزمالك تكشف الأرقام الكاملة، عجز يتجاوز 776 مليون جنيه ونشاط الكرة يتحمل النسبة الأكبر

أعلن نادي الزمالك الميزانية الرسمية للعام المالي المنقضي، والتي كشفت عن واقع مالي صعب يفرض تحديات كبيرة على الإدارة، بعد أن سجل النادي عجزًا ماليًا بلغ 776 مليونًا و742 ألفًا و475 جنيهًا.

العجز في ميزانية الزمالك

وفقًا للبيانات المالية، بلغ إجمالي إيرادات النادي 597 مليونًا و527 ألفًا و763 جنيهًا، في مقابل مصروفات وصلت إلى مليار و142 مليونًا و419 ألفًا و210 جنيهات، وهو ما أسفر عن العجز الكبير.

وأوضحت الميزانية أن هذه الأرقام جاءت قبل احتساب بعض البنود الإضافية مثل إيجار المحلات والفوائد البنكية وعوائد أخرى، التي ساعدت جزئيًا في تخفيف الفجوة المالية لكنها لم تُنه الأزمة بشكل كامل.

الأداء المالي لنشاط كرة القدم

على صعيد النشاط الرياضي، كشف تقرير الميزانية عن تفاصيل أكثر دقة للقطاع الكروي، الذي يمثل الجزء الأكبر من مصروفات النادي.

فقد حقق النشاط الكروي إيرادات بلغت 397 مليونًا و347 ألفًا و277 جنيهًا، بينما بلغت المصروفات 849 مليونًا و718 ألفًا و712 جنيهًا، ليسجل نشاط الكرة وحده عجزًا ماليًا قدره 452 مليونًا و371 ألفًا و435 جنيهًا، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه إدارة الفريق.

التحديات المقبلة

تؤكد الميزانية حجم المسؤوليات المالية الثقيلة التي يتحملها النادي، خاصة في قطاع كرة القدم، ما يفرض ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة التوازن المالي وضبط النفقات.

وتشير الأرقام إلى أن إدارة الزمالك أمام مهمة صعبة لتقليل العجز وضمان استدامة النشاط الرياضي والأنشطة الأخرى للنادي.

