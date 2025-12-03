تعليم دمياط يواصل ضخ دماء جديدة في شرايين العملية التعليمية (صور)

اليوم الثاني لمقابلات القيادات التعليمية

18 حجم الخط

استأنفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط لليوم الثاني على التوالي عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والاشرافية، في خطوة تؤكد حرص المديرية على انتقاء أفضل الكفاءات لقيادة دفة التعليم بالمحافظة.

ماراثون اختيار الأفضل مستمر

وأكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الأهمية القصوى لهذه المقابلات، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة باشرت أعمالها اليوم بكامل طاقتها لاستقبال المرشحين.

وأوضح عمارة ان جدول اليوم كان حافلا باستقبال المرشحين لشغل مناصب هامة ومحورية، شملت مدير ووكيل مدرسة ثانوي عام، ومدير مدرسة إعدادي، ومدير ووكيل مدرسة لغات.

هدف استراتيجي: قيادات واعية وملهمة

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف الى الوصول إلى قيادات واعية وملهمة، قادرة على مواجهة التحديات التعليمية الراهنة والمستقبلية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين.

عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والاشرافية

استكمال المقابلات وفق اعلى معايير الشفافية والكفاءة

ومن المقرر أن تواصل اللجنة أعمالها خلال الأيام القادمة لاستكمال مقابلات باقي المتقدمين في مختلف التخصصات، مؤكدة ان اختيار القيادات الجديدة سيتم وفق اعلى معايير الشفافية والكفاءة، لضمان تعزيز الاداء التعليمي في مدارس المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.