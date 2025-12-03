الأربعاء 03 ديسمبر 2025
اليوم الثاني لمقابلات القيادات التعليمية

تعليم دمياط يواصل ضخ دماء جديدة في شرايين العملية التعليمية (صور)

المقابلات الشخصية
المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية الإشرافية
استأنفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط لليوم الثاني على التوالي عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والاشرافية، في خطوة تؤكد حرص المديرية على انتقاء أفضل الكفاءات لقيادة دفة التعليم بالمحافظة.

ماراثون اختيار الأفضل مستمر

وأكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الأهمية القصوى لهذه المقابلات، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة باشرت أعمالها اليوم بكامل طاقتها لاستقبال المرشحين.

وأوضح عمارة ان جدول اليوم كان حافلا باستقبال المرشحين لشغل مناصب هامة ومحورية، شملت مدير ووكيل مدرسة ثانوي عام، ومدير مدرسة إعدادي، ومدير ووكيل مدرسة لغات.

هدف استراتيجي: قيادات واعية وملهمة

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف الى الوصول إلى قيادات واعية وملهمة، قادرة على مواجهة التحديات التعليمية الراهنة والمستقبلية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين.

 

عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والاشرافية
عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والاشرافية

 

استكمال المقابلات وفق اعلى معايير الشفافية والكفاءة

ومن المقرر أن تواصل اللجنة أعمالها خلال الأيام القادمة لاستكمال مقابلات باقي المتقدمين في مختلف التخصصات، مؤكدة ان اختيار القيادات الجديدة سيتم وفق اعلى معايير الشفافية والكفاءة، لضمان تعزيز الاداء التعليمي في مدارس المحافظة.

