السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الفيوم: عقد المقابلات الشخصية لاختيار وكلاء المدارس الابتدائية الإثنين المقبل

لجنة اختيار القيادات
لجنة اختيار القيادات بتعليم الفيوم، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن لجنة  اختيار من يشغلون الوظائف القيادية والإشرافية بالإدارات التعليمية والمديرية، تعقد جلسة المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف وكيل مدرسة ابتدائي، بإدارتي شرق الفيوم، وطامية التعليمية، يوم الاثنين المقبل، أول سبتمبر.

جلسات سابقة لاختيار قيادات تعليمية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد قبيصي أن اللجنة عقدت اليوم السبت جلسة مقابلات المتقدمين لنفس الوظيفة، بإدارات أبشواي ويوسف الصديق وإطسا، كما سبق للجنة إن عقدت عدة جلسات لاختيار اثنين من المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية، واختيار الموجهين والموجهين الاوائل والعموم بحسب معدلات كل تخصص، كما عقدت جلسة لاختيار من يطبق عليهم الشروط لشغل مدير ووكيل مدرسة ثانوية ومدرسة تجريبية.

 

التعليم: لا أعمال سنة في نظام البكالوريا والدراسة تبدأ 20 سبتمبر

وزير المالية: نعمل مع التعليم على مبادرة مهمة سنعلن تفاصيلها قريبًا

وكانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية من بين العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان عام المديرية ممن تنطبق عليهم شروط كل وظيفة من المعلن عنها.

