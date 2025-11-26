الأربعاء 26 نوفمبر 2025
محافظات

مدير تعليم دمياط يجتمع بموجهي عموم المواد لمتابعة الاستعدادات النهائية للامتحانات

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة تعليم دمياط
عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم،٠ اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم المديرية، لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة بأعمال الامتحانات المقبلة، بهدف ضمان سير العملية الامتحانية بأعلى معايير الشفافية والعدالة.

الالتزام بالضوابط الوزارية ومراعاة مستوى الطالب

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام التام بجميع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، مشددًا على أن أي تهاون في تطبيق الضوابط سيكون له عواقب واضحة، حرصًا على تحقيق الانضباط وضمان حقوق الطلاب.

ياسر عماره وكيل وزارة تعليم دمياط يجتمع بالموجهين 
ياسر عماره وكيل وزارة تعليم دمياط يجتمع بالموجهين 

كما وجه بضرورة مراعاة الخطة الزمنية المحددة في الكتب المدرسية، لضمان تغطية كافة المقررات الدراسية، مع التأكيد على أن تكون أسئلة الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، بعيدًا عن أي أسئلة تعجيزية أو صعبة على الغالبية العظمى من الطلاب.

مراجعة دقيقة لمواصفات الورقة الامتحانية

وشدد "عمارة" على أهمية مراجعة مواصفات الورقة الامتحانية بدقة متناهية، للتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة، والتي تضمن قياسًا دقيقًا وشاملًا لمخرجات التعلم، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ويحقق العدالة التعليمية.

