محافظ دمياط يفاجئ دار تربية البنين بفارسكور

محافظ دمياط يزور
محافظ دمياط يزور دار تربية البنين بفارسكور فجأة
أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط زيارة مفاجئة إلى دار تربية البنين بفارسكور، رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، للاطلاع على مستوى الرعاية والبيئة الصحية داخل الدار.

تفقد الغرف والمطعم والتواصل مع الأبناء

خلال الزيارة، تفقد المحافظ غرف الأبناء التي تضم 24 فتى من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى المطبخ والمطعم، واطمأن على سلامة وصلاحية الأغذية. 

كما التقى بالأبناء واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، واطلع على المعوقات التي تواجه إدارة الدار، موجهًا على الفور بمتابعة طلب أحد الأبناء الراغبين في التحويل من التعليم الفني الزراعي إلى الصناعي.

 

محافظ دمياط يزور دار تربية البنين بفارسكور فجأة 
محافظ دمياط يزور دار تربية البنين بفارسكور فجأة 

 

 

تعزيز المقومات ورفع مستوى النظافة والخدمات

وأكد الدكتور أيمن الشهابي على ضرورة وضع خطة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الدار، وإنشاء ملعب بالتنسيق مع جهات شريكة، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة وخدمة الأبناء. كما شدد على أهمية رفع مستوى النظافة العامة داخل ساحات الملعب وغرس قيم الانتماء والمحافظة على المكان لدى الأبناء.

تفقد مركز العلاج الطبيعي للاطمئنان على جودة الخدمات

على الجانب الآخر، تفقد المحافظ مركز العلاج الطبيعي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتقى بالمواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم حول جودة الخدمات المقدمة.
 

