شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، الذي نظمته جمعية منار السبيل بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، والشباب والرياضة، بنادي المهندسين بمدينة دمياط.

وحضر الاحتفال المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، النائب نادر الداجن عضو مجلس النواب، المهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين، احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ السابق، الشيخ هاني السباعي مدير مديرية الأوقاف، تامر فايد رئيس مجلس إدارة جمعية منار السبيل.

احتفال ملهم ورسائل دعم قوية

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو لأنشطة جمعية منار السبيل لذوي الهمم. وألقى محافظ دمياط كلمة اكد فيها على اهمية اليوم العالمي لذوي الهمم، مشيرا الى انهم مصدر الإلهام والطاقة الايجابية والعزيمة التي لا تنضب.

وأشار الشهابي إلى حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم لذوي الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، وتقديم الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة، مع دعم مواهبهم وقدراتهم التي أثبتت قدرتها على مواجهة كل التحديات.

محافظ دمياط يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بنادي المهندسين

التزام مستمر وتمكين حقيقي

واكد المحافظ ان المحافظة تعمل باستمرار على توفير البيئة المناسبة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، وفتح مزيد من الفرص في مجالات التدريب والتشغيل بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي جعلت حقوق ذوي الهمم وتمكينهم محورًا اساسيًا في خطط الدولة.

ووجه الشهابي رسالة مؤثرة لارباب المحافظة من ذوي الهمم قائلا انكم ليسوا جزءا فقط من المجتمع، بل انتم قوته الحقيقية، وان النجاحات المتتالية التي يحققونها تؤكد قدرتهم على الوصول لابعد الحدود. كما وجه تقديره لكل الاسر التي تقدم الدعم لابنائها، ولكل المؤسسات والجهات التي تعمل على تمكين ذوي الهمم، مؤكدا استمرار المحافظة في توفير بيئة داعمة ومحفزة لهم.

واختتم كلمته بكلمة ملهمة: "تحيا الإرادة التي لا تعرف المستحيل".

تكريم وتقدير للأبطال والمؤسسات

خلال الحفل، تسلم محافظ دمياط ونائبته الدروع التذكارية من مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية منار السبيل تقديرا لدعمهما لأطفال المحافظة. كما تم تكريم مديري مديريات التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الأوقاف، ونقيب المهندسين، بالاضافة الى تكريم ابطال ذوي الهمم والمدربين على ما قدموه من إنجازات فخرية للمحافظة.

وتضمن الحفل فقرات فنية قدمها طلاب مدارس شطا العزبي، النور والامل، التربية الفكرية والتربية الخاصة، بالاضافة الى عروض مركز منار السبيل للتأهيل ومركز التأهيل بدمياط الجديدة.



