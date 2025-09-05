بيتسو موسيماني يرد على الأكاذيب: لم أتحدث بكلمة عن الأهلي.. أنا رجل نزيه وهادئ.. والبعض يريد صناعة الأخبار باستغلال اسمي

احتل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي منصات التواصل الاجتماعي بعد التصريحات الكاذبة المنسوبة إليه بشأن رحلته مع النادي الأهلي.

فيتو أجرت حوارا مطولا مع الجنوب إفريقي للرد على هذه الأنباء في السطور التالية، وكل ما يأتي سيكون على لسان بيتسو موسيماني.

لم أتحدث بكلمة عن الأهلي

وقال بيتسو موسيماني: “لماذا تستمعون للأخبار الكاذبة مثل الجميع؟ أنتم تعرفون أن الناس تكذب، عندما يريد شخص أن يصنع خبرًا كاذبًا، يجب أن يتحدث عني بشكل سلبي".

وأضاف بيتسو: “وفجأة يصبح الأمر قضية كبيرة في مصر، فهل يجب أن أرد على الجميع الآن؟، أنا لم أتحدث بكلمة واحدة عن الأهلي منذ أن رحلت، لماذا يجب أن أتكلم الآن؟ لم أقل شيئًا عن الأهلي أبدًا. أنا شخص لا يروّج لنفسه ولا أحاول أن أظهر أنني يائس أو أبحث عن عمل في الأهلي، لم أفعل هذا أبدًا، لم أقل كلمة واحدة منذ أن غادرت”.

عندما يريدون صناعة خبر يضعون اسمي

وتابع موسيماني: “أنا رجل نزيه، ليس عندي وقت لحملات إعلامية أو أشياء من هذا النوع، فلماذا هذه الأخبار تنتشر؟ ومن هو مصدرها؟ من الذي يكذب؟ كيف أصدق شخصًا من مصر يذكر اسمي بهذا الشكل؟ عندما يريدون صناعة خبر، يضعون اسمي فيه”.

وأوضح: “أنا في بيتي، مرتاح، وأحقق نجاحًا كبيرًا في برنامجي لتطوير كرة القدم للشباب. فما معنى هذه الأشياء؟ لو كنت أريد أن أتكلم، لكنت تكلمت قبل أن يتم تعيين هذا المدرب، أو بعد تعيينه، أو حتى بعد المدرب الذي جاء قبل المدرب الإسباني الحالي، ليس عندي وقت للحملات أو للتسويق أو الترويج لنفسي”.

عملي في الأهلي كان واضحا

وأكمل: “عملي مع الأهلي كان واضحًا والجميع يعرفه. فلماذا أحتاج أن أروّج لنفسي؟ ليس عندي وقت لهذا. وأنت تعرف جيدًا أن الأهلي لو أرادني لكان اتصل بي، أليس كذلك؟ لديهم رقم هاتفي، أليس كذلك؟ فهل يجب أن أسوّق لنفسي؟ لا، لا أفعل ذلك”.

وأكد: “لقد انتهى الأمر، قمت بعملي، وهم استمروا في مشوارهم من دوني. فما معنى هذا الآن؟ لماذا أتكلم؟ ولماذا يريد الجميع الكلام؟ أخبار كاذبة، لا تتصور عدد الرسائل التي وصلتني من جماهير الأهلي، من صحفيين، ومن آخرين، ليس لدي وقت للرد على كل هذا”.

واختتم: "لو كنت أريد أن أتكلم، لكنت تكلمت عندما عاد الأهلي من كأس العالم، أليس كذلك؟ فلماذا أتكلم الآن؟ ليس لدي وقت لهذه الأمور. أنا رجل نزيه. مشغول بعملي وهادئ، رحلت منذ فترة طويلة ولم أقل كلمة، فلماذا أتكلم اليوم؟”.

