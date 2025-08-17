رامي جمال يحيي حفلا الجمعة المقبل بمراسي

يحيي المطرب رامي جمال، يوم الجمعة المقبل حفلا غنائيا في مراسي.

حفل رامي جمال في مراسي

ومن المفترض، أن يقدم رامي جمال خلال حفل مراسي عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بالإضافة إلي غنائه أغاني ألبوم محسبتهاش.

وكانت فيتو علمت أن المطرب رامي جمال، بدأ تجهيز ألبوم فصل الشتاء.

وكان رامي جمال طرح أحدث ألبوماته منذ أيام بعنوان “محسبتهاش” علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

رامي جمال يبدأ تجهيز ألبوم الشتاء

ومن المفترض أن يطرح رامي جمال ألبومه في فصل الشتاء خلال شهر يناير المقبل، عقب الانتهاء من تسجيل أغانيه.

ويضم ألبوم محسبتهاش 15 أغنية، هي: تطلب حنية، محسبتهاش، يا جمالك، كأنه مجاش، مش لاقيكي، زي الخطاف، غبت ليه، مالي بس، هات حضن، ماطلعتش جدع، كلام عيب يتحكي، بُعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، تيجي نرجع، قبلت التحدي

وكان الفنان رامى جمال، احتفل بصدور ألبومه الجديد "محسبتهاش"، خلال وجوده في برنامج "أجمد7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله، عبر إذاعة نجوم fm.

وتحدث رامي جمال خلال اللقاء عن ألبومه الجديد، كما تطرق إلى الجدل الذي أثير حول طرحه ألبومه قبل ثلاثة أيام فقط من طرح عمرو دياب لألبومه الجديد “ابتدينا".

رامي جمال: عمرو دياب لا ينافس

وقال رامي جمال: “مبدئيا خليني أقول للهضبة مبروك.. مش هقعد أمجد في عمرو دياب لكن بقول إني من الناس اللي بتحبه وبتسمعه.. لا أفكر أبدا في فكرة المنافسة.. في الآخر عمرو دياب لا ينافس.. عمرو دياب خلاص حفر تاريخ أسطوري.. وعشان تتكلم في موضوع المنافسة دا محتاج 40 أو 50 سنة تنجحيهم وبعدها الجمهور يقرر".

وتابع: “بس أصلا انت مش من جيله عشان تتقارن بيه.. ثانيا حابب أوضح للجمهور حاجة.. أنا واحد من جمهور عمرو دياب المتعصب.. لان في جمهور تاني بيحب المزيكا فبيسمع رامي وبيسمع عمرو دياب”.

وأضاف رامي جمال: “أنا طرحت ألبومي يوم 1 يوليو اه كنت متصدر تريند يوتيوب رقم 1 و2 و3.. نزل عمرو دياب بعدها بأربع أيام خد مني رقم 1 و2 و3 وبقيت أنا 4 و5 و6.. ليا كل الشرف إن اللي خد مني تريند المزيكا باعتبره صاحب الشغلانة دي والأسطورة الحية اللي موجودة في العصر اللي احنا فيه”.

وأردف: “قاعد لما ألبومي نزل وبشوف انه بياخد المكان اللي أنا أصلا عيني ممكن توجعني لو مشوفتوش بياخده”.

