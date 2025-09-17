الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم دمياط تواصل مقابلات تجديد الوظائف الإشرافية للعام الجديد

مقابلات تجديد الوظائف
مقابلات تجديد الوظائف الإشرافية بدمياط للعام الدراسي الجديد

لليوم الثاني على التوالي، تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط عقد مقابلات تجديد الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار خطة المديرية لضمان استمرارية القيادات التعليمية والإدارية المتميزة.

حضور واسع من القيادات المدرسية

شهدت المقابلات، التي جرت بمقر المديرية، مشاركة 180 من شاغلي وظائف مديري ووكلاء المدارس الابتدائية، بهدف تجديد تكليفهم ومراجعة أدائهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

تصريحات وكيل الوزارة

أكد الأستاذ ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هذه المقابلات تأتي لضمان اختيار الأكفأ لتولي المناصب الإشرافية، مشددًا على أهمية التقييم الدوري لمستوى الأداء.

تطوير العملية التعليمية

تسعى المديرية من خلال هذه الإجراءات إلى الارتقاء بجودة التعليم داخل المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب، ويحقق أهداف التطوير الشامل للمنظومة التعليمية في دمياط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم العملية التعليمية المدارس الابتدائية الوظائف الإشرافية تطوير العملية التعليمية تعليم دمياط محافظة دمياط وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع أعمال تطوير وتوسعة طريق عزبة البرج

ورش عمل مكثفة لمديري المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد بدمياط

"تعليم دمياط" يستعد لامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

تبدأ من 40 ألف جنيه، أسعار غرف الأثاث بمعرض "صنع في دمياط" (فيديو وصور)

محافظ دمياط يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2025 / 2026

وكيل التعليم بدمياط يهنئ علا فاروق أخصائية الإعلام المثالية على مستوى الجمهورية

230 درجة، محافظ دمياط يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام

محافظ دمياط يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية باتصال هاتفي (فيديو)

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

ضباط إسرائيليون: نخشى من انقلاب مليشيات أبو شباب في غزة وفقدان السيطرة الميدانية

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب

هل ارتداء النقاب رغم معارضة الأهل عقوق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads