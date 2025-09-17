تعليم دمياط تواصل مقابلات تجديد الوظائف الإشرافية للعام الجديد

لليوم الثاني على التوالي، تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط عقد مقابلات تجديد الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار خطة المديرية لضمان استمرارية القيادات التعليمية والإدارية المتميزة.

حضور واسع من القيادات المدرسية

شهدت المقابلات، التي جرت بمقر المديرية، مشاركة 180 من شاغلي وظائف مديري ووكلاء المدارس الابتدائية، بهدف تجديد تكليفهم ومراجعة أدائهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

تصريحات وكيل الوزارة

أكد الأستاذ ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هذه المقابلات تأتي لضمان اختيار الأكفأ لتولي المناصب الإشرافية، مشددًا على أهمية التقييم الدوري لمستوى الأداء.

تطوير العملية التعليمية

تسعى المديرية من خلال هذه الإجراءات إلى الارتقاء بجودة التعليم داخل المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب، ويحقق أهداف التطوير الشامل للمنظومة التعليمية في دمياط.

