السودان يخطف تعادل مثير من الجزائر في كأس العرب 2025

كأس العرب، تعادل منتخبا الجزائر والسودان سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025

وتعرض آدم وناس لاعب الجزائر للطرد في الوقت بدل الضائع.

ويتواجد منتخبا الجزائر والسودان في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، بجانب كل من العراق والبحرين.

كأس العرب، يستضيف ستاد 974 مباراة العراق والبحرين اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب

تقام مباراة العراق ضد البحرين، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية والعراق والبحرين.

القنوات الناقلة لمباراة العراق أمام البحرين في كأس العرب

ومن المقرر أن تنقل مباراة العراق والبحرين في كأس العرب اليوم عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات.

كأس العرب 2025

وانطلقت بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 من ديسمبر الجاري الاثنين الماضي، وفاز منتخب سوريا على تونس بهدف دون رد، وانتصر بنفس النتيجة منتخب فلسطين على قطر.

وفي اليوم الثاني، تعادل منتخب مصر مع الكويت 1-1، وانتصر منتخب المغرب على جزر القمر 3-1 كما فازت السعودية على عمان 2-1.

