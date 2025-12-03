حبس ومشاركات دولية وإصابات، غيابات بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية

18 حجم الخط

مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية، يفتقد فريق نادي بيراميدزعددا كبيرا من نجومه خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات بيراميدز امام كهرباء الإسماعيلية

ويفتقد بيراميدز ثمانية لاعبين خلال مواجهة اليوم لأسباب مختلفة حيث يغيب مروان حمدي ووليد الكرتي لمشاركتهما مع منتخبي مصر والمغرب في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

ويغيب للإصابة أحمد الشناوي والبوركيني بلاتي توريه وأسامة جلال ومصطفي فتحي، ولأسباب فنية شريف إكرامي.

ويغيب رمضان صبحي لحبسه على ذمة قضية التزوير الشهيرة.

موعد مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة

وتقام مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز عبر قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.

مباراة بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز اليوم للاقتراب من صدارة الدوري المصري الذي يحتل وصافته برصيد 23 نقطة خلف سيراميكا صاحب الصدارة.

أما كهرباء الاسماعيلية فتعد مهمته صعبة للغاية أمام الفريق السماوي المنتعش أفريقيا وعالميا.

قائمة بيراميدز في مواجهة كهرباء الإسماعيلية

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة كهرباء الإسماعيلية في إطار بطولة الدوري المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية

ويتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة قبل إقامة مباراة بيراميدز اليوم أمام كهرباء الإسماعيلية المؤجلة في الدوري.

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة

2- بيراميدز 23 نقطة

3- الأهلي 23 نقطة

4- الزمالك 22 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- زد 20 نقطة

8- إنبي 19 نقطة

9- بتروجيت 18 نقطة

10- الجونة 18 نقطة

11- البنك الأهلي 17 نقطة

12- مودرن سبورت 17 نقطة

13- غزل المحلة 16 نقطة

14- سموحة 16 نقطة

15- حرس الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- طلائع الجيش 11 نقطة

18- المقاولون العرب 10 نقاط

19- الإسماعيلي 10 نقاط

20- الاتحاد السكندري 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

