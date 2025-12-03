جوليان ألفاريز على رادار برشلونة

18 حجم الخط

أكد ماتيو أليماني المدير الرياضي السابق لبرشلونة والمسئول الحالي عن القطاع الاحترافي في أتلتيكو مدريد أنه لا يملك أي معلومة بشأن اهتمام النادي الكتالوني بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز رغم ما يتردد حول إعجاب البارسا باللاعب.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية عاد أليماني أمس الثلاثاء إلى ملعب كامب نو بعد عامين من رحيله عن برشلونة حيث ظهر على شبكة "موفيستار+" قبل مباراة البارسا وأتلتيكو مدريد في زيارة حملت طابعًا عاطفيًا واضحًا بعدما لعب دورًا مهمًا طوال 4 أعوام في الإدارة الرياضية للنادي.

جوليان ألفاريز يدخل اهتمامات برشلونة



وخلال تواجده قبل اللقاء، وُجه سؤال لأليماني حول جوليان ألفاريز، أحد أبرز لاعبي المباراة التي انتهت بفوز البارسا (3-1).

وردّ أليماني بحزم قائلًا: "لا علم لدي على الإطلاق بأنه ضمن دائرة اهتمام برشلونة إنه لاعب مهم للغاية، مهم جدًا للنادي، ومن المؤكد أنه سعيد جدًا معنا".

أما بخصوص استمرار ألفاريز مع الفريق المدريدي، فأجاب أليماني باختصار: "نحن في وضع ممتاز، ولديه 5 أعوام في عقده".

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه رغم نفي أليماني، يظل ألفاريز أحد الأسماء التي يرغب رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا في ضمها، إلا أن وضع برشلونة المالي المعقد يجعل الصفقة شبه مستحيلة.

وجلس أليماني إلى جانب خوان لابورتا رئيس برشلونة واستغل زيارته لتحية عدد من أعضاء مجلس الإدارة كما شوهد وهو يتبادل الأحاديث الودية مع لاعبي برشلونة الذين كان على تواصل يومي معهم في المدينة الرياضية.

برشلونة يرى ألفاريز خليفة ليفاندوفسكي

وكان المهاجم الأرجنتيني يُنظر إليه داخل النادي الكتالوني باعتباره الخليفة المثالي للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن المطالب المالية للنادي المدريدي قد تضع برشلونة في موقف بالغ الصعوبة، وفقا لما ذكره تقرير لموقع "Fichajes".

وصعود ألفاريز في المواسم الأخيرة كان مذهلًا بكل المقاييس، فاللاعب المرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030 أصبح أحد أكثر المهاجمين تأثيرًا في أوروبا.

ولهذا السبب، تابع برشلونة اللاعب عن قرب لعدة أشهر، باعتباره مهاجما حديثا قادرًا على التأثير في مختلف مراحل البناء الهجومي.

