الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بثلاث مواجهات قوية تحظى بترقب كبير من جماهير الكرة العربية.

حيث تفتتح الجزائر مشوارها في البطولة أمام السودان، ثم يلتقي العراق بالبحرين، قبل أن تختتم مباريات اليوم بمباراة مرتقبة تجمع بين الأردن والإمارات.

الجزائر × السودان

الموعد: 14،00 بتوقيت مصر.. 15:00 بتوقيت السعودية – 16:00 بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD، الكأس 1، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، منصة شاشا.

العراق × البحرين

الموعد:16،30 بتوقيت مصر - 17:30 بتوقيت السعودية – 18:30 بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD، الكأس 1، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، منصة شاشا.

الأردن × الإمارات

الموعد: 19،00 بتوقيت مصر - 20:00 بتوقيت السعودية – 21:00 بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD، الكأس 1، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، منصة شاشا، MBC MASR 2.

