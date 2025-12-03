موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس العرب، يلتقي منتخبا الجزائر والسودان، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025.



ويلعب منتخب الجزائر ضد السودان، في إطار مواجهات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ويتواجد منتخبا الجزائر والسودان في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، بجانب كل من العراق والبحرين.

موعد مباراة الجزائر والسودان اليوم في كأس العرب 2025

تقام مباراة الجزائر ضد السودان اليوم في كأس العرب 2025 اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسودان، 3 بتوقيت السعودية، 1 بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر أمام السودان اليوم في كأس العرب 2025

ومن المقرر أن تنقل مباراة مباراة الجزائر والسودان اليوم في كأس العرب 2025 عبر القنوات التالية:

- قناة بي إن سبورت المفتوحة.

- قناة الكأس 1.

- قناة أبو ظبي الرياضية 1.

- قناة دبي الرياضية.

- منصة شاشا.

- قناة الجزائرية.

- قناة إم بي سي مصر 2.

كأس العرب 2025

وكانت بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 من ديسمبر الجاري انطلقت الاثنين الماضي، وفاز منتخب سوريا على تونس بهدف دون رد، وانتصر بنفس النتيجة منتخب فلسطين على قطر.

وفي اليوم الثاني، تعادل منتخب مصر مع الكويت 1-1، وانتصر منتخب المغرب على جزر القمر 3-1 كما فازت السعودية على عمان 2-1.

