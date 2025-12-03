الأربعاء 03 ديسمبر 2025
رياضة

مجموعة مصر، موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

منتخب الإمارات، فيتو
منتخب الإمارات، فيتو
كأس العرب، يلتقي اليوم الأربعاء منتخب الأردن أمام الإمارات، في مستهل مشوار الفريقين لحساب المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر وتختتم منافساتها يوم 18 ديسمبر الجاري.

تحظى مباراة الأردن والإمارات بإهتمام ومتابعة منتظرة من قبل محبي منتخب مصر، خاصة بعد تعثر الأخير أمام الكويت بالتعادل الإيجابي في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة.

موعد مباراة الأردن والإمارات والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة مباراة الأردن أمام الإمارات اليوم الأربعاء، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت، وتنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية وقنوات أبو ظبي الرياضة وقنوات بي إن سبورت المفتوحة.

منتخب الأردن، فيتو
منتخب الأردن، فيتو

منتخب مصر يتعادل 1-1 مع الكويت

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

مباراة مصر ضد الكويت

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت سيطرة منتخب مصر على اللقاء، وهدد إسلام عيسى المرمى الكويتي، ولكن كرته جاءت بجوار القائم.

سجل فهد الهاجري لاعب الكويت الهدف الأول في مرمى مصر بالدقيقة 63 من ضربة رأسية.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكويت في الدقيقة 86 من علامة الجزاء.

كأس العرب منتخب الأردن الإمارات منتخب مصر موعد مباراة الأردن والإمارات استاد البيت الكويت

