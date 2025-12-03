الأربعاء 03 ديسمبر 2025
رياضة

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
يستعد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمبارياته بكأس عاصمة مصر والتي يستهلها أبناء بورسعيد بملاقاة فريق الاتحاد السكندري.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري في كاس عاصمة مصر

ويلتقي فريق المصري نظيره الإتحاد السكندري في المباراة المقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في الخامسة مساء الخميس الموافق الحادي عشر من ديسمبر الجاري ضمن لقاءات الجولة الاولي بالمجموعة الثالثة بكاس عاصمة مصر.

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالنسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يخوض فيها المصري مبارياته بالمجموعة الثالثة.

مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر

وقد جاءت مباريات المصري على النحو التالي:

الجولة الأولى: المصري والاتحاد السكندري  وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الحادي عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثانية: المصري وزد اف سي وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.
الجولة الثالثة: حرس الحدود والمصري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة: استراحة

الجولة الخامسة: المصري وسموحة وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق الخامس من يناير المقبل  على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة: كهرباء الإسماعيلية والمصري وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق العاشر من يناير المقبل  على ستاد السويس الجديد.

الجولة السابعة: المصري والزمالك وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق الخامس عشر من يناير المقبل على ستاد برج العرب.

مباراة المصري والاتحاد السكندري كأس عاصمة مصر المصري الاتحاد السكندري النادي المصري

