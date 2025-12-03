كأس العرب 2025، تعادل الجزائر أمام السودان سلبيا في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس العرب، انتهى الشوط الاول بين منتخبي الجزائر والسودان بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025.

مباراة الجزائر أمام السودان اليوم في كأس العرب 2025

وتعرض آدم وناس لاعب الجزائر للطرد في الوقت بدل الضائع.

ويلعب منتخب الجزائر ضد السودان، في إطار مواجهات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ويتواجد منتخبا الجزائر والسودان في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، بجانب كل من العراق والبحرين.

وتنقل مباراة مباراة الجزائر والسودان اليوم في كأس العرب 2025 عبر القنوات التالية:

- قناة بي إن سبورت المفتوحة.

- قناة الكأس 1.

- قناة أبو ظبي الرياضية 1.

- قناة دبي الرياضية.

- منصة شاشا.

- قناة الجزائرية.

- قناة إم بي سي مصر 2.

كأس العرب 2025

وكانت بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 من ديسمبر الجاري انطلقت الاثنين الماضي، وفاز منتخب سوريا على تونس بهدف دون رد، وانتصر بنفس النتيجة منتخب فلسطين على قطر.

وفي اليوم الثاني، تعادل منتخب مصر مع الكويت 1-1، وانتصر منتخب المغرب على جزر القمر 3-1 كما فازت السعودية على عمان 2-1.

