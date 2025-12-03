الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العرب 2025، تعادل الجزائر أمام السودان سلبيا في الشوط الأول

الجزائر
الجزائر
18 حجم الخط

كأس العرب، انتهى الشوط الاول بين منتخبي الجزائر والسودان بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025.

مباراة الجزائر أمام السودان اليوم في كأس العرب 2025

وتعرض آدم وناس لاعب الجزائر للطرد في الوقت بدل الضائع.

ويلعب منتخب الجزائر ضد السودان، في إطار مواجهات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ويتواجد منتخبا الجزائر والسودان في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، بجانب كل من العراق والبحرين.

وتنقل مباراة مباراة الجزائر والسودان اليوم في كأس العرب 2025 عبر القنوات التالية: 
- قناة بي إن سبورت المفتوحة.

- قناة الكأس 1.

- قناة أبو ظبي الرياضية 1.

- قناة دبي الرياضية.

- منصة شاشا.

- قناة الجزائرية.

- قناة إم بي سي مصر 2.

كأس العرب 2025

وكانت بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 من ديسمبر الجاري انطلقت الاثنين الماضي، وفاز منتخب سوريا على تونس بهدف دون رد، وانتصر بنفس النتيجة منتخب فلسطين على قطر.

وفي اليوم الثاني، تعادل منتخب مصر مع الكويت 1-1، وانتصر منتخب المغرب على جزر القمر 3-1 كما فازت السعودية على عمان 2-1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب الجزائر والسودان كأس العرب 2025 الجزائر السودان

مواد متعلقة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب

أخبار الرياضة اليوم: تعثر منتخب مصر في كأس العرب، الزمالك يرد على ادعاءات ميدو، نجم الأهلي: انضمام محمد صلاح للأهلي شرف للاعب

الأكثر قراءة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الإدارية العليا تتلقى 110 طعون انتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب حتى الآن

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

تعليم الإسكندرية بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ kg: لجنة من المديرية تتسلم المدرسة الدولية غدا

كأس العرب 2025، تعادل الجزائر أمام السودان سلبيا في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 3-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

هل الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب؟ اعرف رأي العلماء

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads