الاتحاد المصرى للدارتس يعلن عن تفاصيل وبرامج بطولات شرم الشيخ 2025

بطولات شرم الشيخ للدارتس 2025 ، أعلن الدكتور يحيى عبد القادر عبد الله رئيس الاتحاد المصرى والعربي والأفريقي للدارتس، خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذى عقد فى الثانى من ديسمبر بمقر الاتحاد، عن أن مدينة شرم الشيخ ستستضيف خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر 2025، فاعليات بطولات الدراتس الدولية والقارية والاقليمية والتى تقام برعاية وزارة الشباب والرياضة وينظمها الاتحاد المصرى للدارتس في حدث يعد الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

بطولات الدراتس بشرم الشيخ 2025

يضم برنامج هذا العام أربع بطولات دولية كبرى، تشمل:

• بطولة مصر الدولية للدارتس– النسخة الرابعة

• البطولة الأفروعربية للدارتس - الاولي

• بطولة الفرق العربية للدارتس- الاولي

• بطولة مصر الدولية للبارادارتس - وهي أول بطولة دولية للبارادارتس في أفريقيا والشرق الأوسط

ويشارك في هذا الحدث الدولي ما يقرب من 220 لاعبًا ولاعبة من 23 دولة من مختلف القارات،مصر - فلسطين - الأردن - البحرين - الإمارات - هولندا - التشيك - إيطاليا - النمسا - إنجلترا - ألمانيا - السويد - بولغاريا - إيرلندا الشمالية - إيرلندا - تركيا - غانا - أوغندنا - نيجيريا - بتسوانا - جنوب أفريقيا - كينيا مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة مصر على تنظيم واستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

واشار دكتور يحيي الى أن ارتباط رياضة الدارتس بالسياحة يتأكد على ارض شرم الشيخ بعد نجاحات باهرة حققتها بطولات الدارتس العام الماضى ويعبر عن ذلك حجم المشاركات هذا العام ودعي وزارة السياحة وجمعيات رجال الاعمال واصحاب المنشآت السياحية والمراقبين والمهتمين فى كافة الوجهات السياحية المصرية لمؤزارة هذا المسار الرياضى السياحي وتكراراه نظرا لما يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد القومى للدولة وتتبعه دول العالم الاعضاء فى الاتحاد الدولي للدارتس ويظهر بشكل واضح سنويا في التنافس على تنظيم واستضافة بطولات الدارتس فى الواجهات السياحية لتك الدول.

كما اضاف أن رياضة الدارتس شهدت في مصر طفرة حقيقية بفضل دعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة، الأمر الذي مكّن مصر من أن تصبح المركز الرئيسي لرياضة الدارتس في أفريقيا والشرق الأوسط، ومحورًا مهمًا للاتحادات الدولية والقارية، حتى أصبحت محط أنظار العالم بعد توالي استضافة بطولة مصر الدولية للمرة الرابعة حتى الان والبطولات القارية الافريقية والعربية

و من المنتظر ان تكون استضافة هذه البطولات، دعمًا للمشهد الرياضي المصري، ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر مستمرة في قيادة التطور الرياضي وتنظيم الفعاليات العالمية بمعايير احترافية.

وخلال السطور التالية نرصد تلك البطولات:

اولًا: بطولة مصر الدولية Egypt Darts Open & Masters

تُعد بطولة مصر الدولية إحدى أهم البطولات المعتمدة على أجندة الدارتس العالمية، حيث تمثل نافذة تنافسية قوية للاعبين الباحثين عن النقاط التصنيفية والاحتكاك الدولي.

ويشارك فيها نخبة من لاعبي أوروبا، أفريقيا، والشرق الأوسط، في أجواء تنافسية تُبرز تميز مصر في التنظيم واستضافة البطولات الكبرى.

ثانيًا: البطولة الأفرو عربيةAfroArab Tournament

تجمع البطولة الأفرو عربية منتخبات ولاعبين من أفريقيا والدول العربية في حدث موحد يعزز التعاون الرياضي الإقليمي وتسهم هذه البطولة في رفع مستوى اللعبة داخل المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين اتحادات الدارتس في القارتين الأفريقية والعربية، وتقديم منصة قوية للكشف عن المواهب الصاعدة.

ثالثًا: بطولة الفرق العربية Arab Teams Tournament

بطولة الفرق العربية تُعد من أبرز الفعاليات الجماعية في هذا المهرجان، حيث تتنافس المنتخبات العربية في جو يعكس روح الفريق والعمل الجماعي وتسعى هذه البطولة إلى دعم الاتحادات العربية وتوسيع قاعدة اللعبة، إلى جانب تعزيز حضورها على المستوى الدولي، في ظل الاهتمام المتزايد من الدول العربية برياضة الدارتس.

رابعًا: بطولة مصر الدولية للبارادارتس – الأولى من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط

لأول مرة في تاريخ المنطقة، تستضيف مصر بطولة دولية معتمدة لرياضة البارادارتس بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من ذوي الهمم من مختلف دول العالم ويأتي هذا الحدث ليؤكد الدور الريادي لمصر في دعم الرياضة البارالمبية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة ومحترفة للاعبين، تحت مظلة الاتحاد المصري للدارتس وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للبارادارتس.



واوضح يحي ان الفاعليات نظمت بكل دقة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للدارتس فى ضوء الجدول الاتى:

جدول فعاليات بطولات الدارتس في شرم الشيخ – ديسمبر 2025

الثلاثاء، 9 ديسمبر

• الإفطار: 7:00 صباحًا – 10:00 صباحًا

• اليوم الأول – بطولة الفرق العربية

# * 10:30 صباحًا – 2:00 ظهرًا

# * 4:00 عصرًا – 8:00 مساءً

الأربعاء، 10 ديسمبر

• الإفطار: 7:00 صباحًا – 10:00 صباحًا

• لنهائيات – بطولة الفرق العربية

# 10:30 صباحًا – 2:00 ظهرًا

# 4:00 عصرًا – 7:00 مساءً

# 7:00 مساءً – 8:00 مساءً — حفل التتويج

الخميس، 11 ديسمبر

• الإفطار: 7:00 صباحًا – 10:00 صباحًا

• اجتماع لجنة البارادارتس الأفريقية 12:00 ظهرًا – 1:00 ظهرًا

# 10:30 صباحًا – 2:00 ظهرًا — التصفيات

# 4:00 عصرًا – 7:00 مساءً — النهائيات

# 7:00 مساءً – 8:00 مساءً — حفل التتويج

• بطولة أفريقيا لذوي الهمم (Africa Disability Open)

# 10:30 صباحًا – 2:00 ظهرًا — التصفيات

# 4:00 عصرًا – 7:00 مساءً — النهائيات

# 7:00 مساءً – 8:00 مساءً — حفل التتويج

الجمعة، 12 ديسمبر

• الإفطار: 7:00 صباحًا – 10:00 صباحًا

• بطولة الزوجي المفتوحة (Mixed Doubles): 2:00 مساءً – 7:00 مساءً

• بطولة مصر للشباب (Youth): 2:00 مساءً – 4:30 مساءً

• بطولة مصر تحت 23 سنة (U23): 4:30 مساءً – 7:00 مساءً

• بطولة مصر الدولية للبارادارتس (ParaDarts): 2:00 مساءً – 7:00 مساءً

• حفل الافتتاح – الجمعة، 12 ديسمبر (8:00 مساءً)

# كلمة الدكتور يحيى عبد القادر

# دخول اللاعبين بالأعلام + جلسة تصوير جماعية

# فقرة فنية مميزة

السبت، 13 ديسمبر

• الإفطار: 7:00 صباحًا – 10:00 صباحًا

• جلسة ديفون بيترسن “Devon Petersen”: 10:30 صباحًا – 12:30 ظهرًا

• بطولة مصر للبارادارتس – الماسترز: 10:30 صباحًا – 2:00 ظهرًا

• بطولة مصر للماسترز – الشباب: 10:30 صباحًا – 12:30 ظهرًا

• بطولة مصر للماسترز – تحت 23 سنة: 12:30 ظهرًا – 2:30 ظهرًا

• بطولة مصر المفتوحة – الرجال (Seniors): 2:30 ظهرًا – 9:00 مساءً (حتى النهائي)

• العشاء: 6:30 مساءً – 7:30 مساءً

الأحد، 14 ديسمبر

• الإفطار: 7:00 صباحًا – 10:00 صباحًا

• بطولة مصر للماسترز – الرجال (Seniors): 10:30 صباحًا – 2:00 ظهرًا

• المرحلة النهائية – الماسترز (سينيورز): 3:00 مساءً – 6:30 مساءً

• العشاء: 6:30 مساءً – 7:30 مساءً

• حفل الختام (8:00 مساءً)

# تكريم وشهادات تقدير

# حفل توزيع جوائز بطولة مصر الدولية والماسترز

# صورة جماعية لكل المشاركين

# فقرة فنية (9:30 مساءً)

من جانبه اضاف اللواء دكتور جمال يوسف عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدارتس ورئيس لجنة البارادارتس المصرية أن مصر عززت عضويتها لالاتحاد الدولي للبارادارتس وتصدت بكل اقتدارالى تنظيم بطولة مصر الدولية الاولى للبارادارتس وهى الاولى افريقيا وعربيا وستكون المشاركة فيها متاحة لذوى الإعاقات الحركية سواء وقوفا أو جلوسا ووفق معايير الاتحاد الدولي مع توفركل سبل الراحة للاعبين ضيوف مصر.

و أكد ان البطولة ستكون فرصة كبيرة للدول العربية والافريقية لتأسيس كيانتها القانونية لاصحاب الإعاقة الحركية فى رياضة الدارتس وأن مصر تقود هذا المسار منفتحة على كل الدول العربية والافريقية مستعدة لتكرار الاستضافة على شرم الشيخ واستغلال النجاح فى تنظيم بطولات البارادارتس بالتنسيق مع الاتحاد الدولي.

أما الخبير السياحى زكريا عصام عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للدارتس فقال إني اعتبر مدينة شرم الشيخ مدينة مثالية حيث تحقق متطلبات منافسات وبطولات الدارتس التى تتطلب قاعات كبيرة مكيفة مع اماكن إقامة مميزة وفى نفس الوقت تتوافق وتوقعات لاعبى الدارتس من فرص قضاء اوقات ممتعة فى اعقاب ساعات المنافسات الطويلة والمرهقة.

كما أكد أنه بالامكان الان بعد ريادة مصرية مستحقة لرياضة الدارتس ان يكون هناك نموذج مصري رائد في صناعة الرياضة الترفيهية، وتعزيز مساهمة الدارتس في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كوجهة عالمية للتجارب السياحية والفعاليات الرياضية الحديثة.

و أعربت الاعلامية هبة عبد العزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدارتس ولجنة البارادارتس المصرية عن سعادتها بمشاركتها للمرة الثالثة فى اللجنة العليا المنظمة وإيلاء اهتمام خاص لبطولات الدارتس لفئة السيدات من الكباء والآنسات والتاشئات تحت السن وان اجواء التنافس بالطولات الدولية تعزز مهارات اللاعبات المصريات وتمنحهن فرص التصنيف الدولي وتمثيل مصر فى بطولات الدارتس حول العالم، ودعت الى اتاحة الفرصة للطالبات فى المراحل السنية المختلفة بالمدارس والجامعات لممارسة رياضة الدارتس واكتساب مهارتها بالاستفادة لما يوفره الاتحاد المصرى للدارتس من فرص متساوية لكلا الجنسين.

يذكر أنه سيتم على هامش البطولة توقيع اتفاقات تعاون ثلاثى بين الاتحاد العربي للرياضة للجميع بحضور الدكتورعماد البنانى رئيس الاتحاد العربي للرياضة للجميع والاتحاد العربي للدارتس، بحضور الدكتوريحيي عبد القادر رئيس الاتحاد مع الاتحاد الدولي للسوفت دارتس.

كما ستشهد البطولة حضور كل من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وديتمر سكوتشمان نائب رئيس الاتحاد الدولي للدارتس، ودفون باتسرون اللاعب المحترف المصنف الاول فى افريقيا والذى سيلعب مبارة استعراضية ويلقي عدة محاضرات عن استراتيجيات اللعب ومناهج التدريب.

