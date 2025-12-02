رياضة النواب: ترشيح وزير الشباب لرئاسة اللجنة الدولية للتربية البدنية يعزز مكانة مصر عالميا

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية قرار ترشيح مصر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.

وزير الشباب حقق نجاحات كبيرة الفترة الأخيرة

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يمتلك خبرات كبيرة وحقق نجاحات عديدة على كافة الأصعدة الشبابية والرياضة، وهو ما يؤهله لتولي ذلك المنصب الدولي المهم عن جدارة واستحقاق.



دعم برلماني لترشيح أشرف صبحي لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة تدعم بقوة ترشيح وزير الشباب لذلك المنصب الدولي، رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.

القيادة السياسية تدعم تواجد القيادات المصرية في المنظمات الدولية

ولفت النائب إلى أن القيادة السياسية تسعى دائما لتواجد القيادات المصرية في المنظمات الدولية، وهو ما يعزز ويرسخ مكانة مصر في قيادة العمل الدولي المعني بالرياضة والتنمية ويعمل علي زيادة الثقة الدولية المتزايدة في الدور المصري في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رؤية وزير الشباب لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة CIGEPS

وأشاد النائب محمود حسين، برؤية واستيراتيجة وزير الشباب والرياضة لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو والتي ترتكز على عدة مبادئ منها تعزيز التمويل الدولي لمشروعات الرياضة والتنمية، دعم الدول النامية في بناء القدرات والبنية التحتية الرياضية، دعم وتطوير السياسات الرياضية وفق المعايير الدولية، وتنشيط آليات التنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق نتائج ملموسة عالميًا.

