أفضل زيوت طبيعية للعناية بالشعر في فصل الشتاء، مع بداية فصل الشتاء وتغيّر الطقس، تتعرض معظم أنواع الشعر لمشكلات متعددة، على رأسها الجفاف وفقدان اللمعان وتكسر الأطراف.

ويرجع ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة، وجفاف الهواء، وكثرة الاعتماد على أجهزة التدفئة داخل المنازل، ما يؤثر مباشرة على فروة الرأس ويضعف ترطيب الشعرة.



أفضل زيوت للشعر في الشتاء



وفي مواجهة هذه الظروف، تلجأ الكثير من النساء إلى الزيوت الطبيعية التي تُعد من أقوى وسائل العناية بالشعر خلال الشتاء، لقدرتها على تغذيته بعمق، وحمايته من التقصف، واستعادة مرونته ولمعانه، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



الأرجان.. “الذهب السائل” للشعر الجاف

يعد زيت الأرجان واحدًا من أبرز الزيوت المستخدمة للعناية بالشعر خلال الشتاء، بفضل تركيبته الغنية بفيتامين E ومضادات الأكسدة. يتميز هذا الزيت بخفته وسهولة امتصاصه داخل الشعرة دون أن يترك أثرًا دهنيًا ثقيلًا.

وتؤكد أغلب الدراسات الحديثة أن زيت الأرجان يمنح الشعر ترطيبًا عميقًا ويحسّن من قوته ومظهره، خصوصًا لدى النساء اللواتي يعانين من الشعر الجاف أو التالف بسبب الصبغات أو أدوات التصفيف الحراري.

ويُستخدم هذا الزيت عادة كحمام زيت قبل الغسيل، أو بضع قطرات على الأطراف بعد التصفيف لمنع التقصف.



الجوجوبا.. توازن دهون الفروة دون إرهاق الشعر

أما زيت الجوجوبا، فهو من أخف الزيوت المناسبة للشعر، وهو الأقرب في تركيبته إلى الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس. لذلك يعتبر خيارًا مثاليًا للنساء ذوات الشعر الدهني أو المختلط.

يساعد الجوجوبا على ترطيب الشعر دون زيادة الدهون، كما يساهم في تهدئة الفروة الجافة والمتقشرة في الشتاء، ويقلل من التهيّج والحكة التي قد تصاحب تغيّر الطقس.

ويمكن استخدامه بشكل يومي تقريبًا، سواء لتدليك الفروة أو لترطيب الأطراف.



زيت اللوز الحلو.. تغذية ولمعان بتركيبة خفيفة

يحتل زيت اللوز مكانة متقدمة ضمن قائمة الزيوت الأكثر فعالية للشعر في الشتاء، نظرًا لاحتوائه على فيتامين E والمغنيسيوم والأحماض الدهنية المغذية. يتميز هذا الزيت بكونه خفيفًا ومناسبًا للشعر العادي أو الخفيف، إذ يمنح لمعانًا واضحًا، ويساعد على إصلاح الشعر التالف نتيجة العوامل البيئية أو قلة العناية. وتلجأ الكثير من السيدات لاستخدامه كزيت يومي للأطراف أو كجزء من خليط زيوت للعلاج الأسبوعي.

زيت الخروع.. الحل الأقوى لتكثيف الشعر وتعزيز نموه

يُعرف زيت الخروع بأنه زيت “ثقيل” نسبيًا، لكنه من أكثر الزيوت قدرة على تحفيز نمو الشعر وتقوية الجذور. يحتوي على حمض الريسينوليك الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، الأمر الذي يعزز وصول الغذاء إلى البصيلات. ويعد هذا الزيت مناسبًا لصاحبات الشعر الكثيف أو المجعّد أو الذي يعاني من تساقط واضح. وينصح خبراء الشعر بخلطه مع زيت أخف – مثل اللوز أو الجوجوبا – لتسهيل توزيعه وغسله.

زيت الزيتون.. ترطيب عميق للشعر شديد الجفاف

يبقى زيت الزيتون من أكثر الزيوت استخدامًا في البيوت العربية، لكنه يبرز بشكل خاص في فصل الشتاء بسبب قوته في الترطيب والقدرة على اختراق الشعرة بعمق. يناسب هذا الزيت الشعر الجاف جدًا أو المتقصف، إذ يمنحه مرونة ويقلل من التكسر الناتج عن انخفاض الرطوبة. لكنه قد يكون غير مناسب للشعر الدهني أو الخفيف، لكونه يترك أثرًا ثقيلًا يحتاج لغسل جيد.

زيوت خفيفة للشعر الدهني أو الرقيق

في ظل معاناة بعض النساء من شعر سريع الاتساخ، أو فروة تفرز دهونًا بشكل زائد، تصبح الزيوت الخفيفة خيارًا أكثر أمانًا. ومن أبرز هذه الزيوت: زيت الجوجوبا وزيت بذور العنب، اللذان يعملان على ترطيب الشعر دون إثقاله أو سد المسام. وتفيد هذه الزيوت في حماية الشعر من الجفاف الشتوي مع الحفاظ على مظهره الحيوي.

أفضل زيوت للشعر

أفضل طرق استخدام الزيوت في الشتاء

لتحقيق أفضل نتيجة من الزيوت الطبيعية، ينصح الخبراء باتّباع روتين أسبوعي يعتمد على حمام الزيت الدافئ. يتم تسخين الزيت قليلًا في حمام مائي، ثم تدليك فروة الرأس به لمدة خمس دقائق لتحفيز الدورة الدموية، مع توزيعه على كامل الشعر. يُترك الزيت بين 20 و45 دقيقة قبل غسله جيدًا. وتساعد هذه الطريقة على تعزيز امتصاص الشعرة للفيتامينات وتقليل الجفاف.

كما يمكن وضع قطرات بسيطة من الزيت الخفيف على الأطراف بعد غسل الشعر لمنع التقصف الناتج عن البرد أو احتكاك الملابس الشتوية بالشعر. وينصح بتقليل عدد مرات غسل الشعر في الشتاء للحفاظ على الزيوت الطبيعية للفروة، وخاصة للشعر الجاف.

