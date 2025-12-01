الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن بمكونات آمنة

الشعر الخشن
الشعر الخشن
18 حجم الخط

الشعر الخشن والمتقصف من أكثر أنواع الشعر الذي يحتاج إلى عناية ومواد مغذية تساعد على تنعيمه وفرده دون اللجوء إلى المواد الكيميائية القاسية مثل الكيراتين أو البروتين التجاري.

وتوجد وصفات طبيعية قوية وآمنة قادرة على تنعيم وفرد الشعر بشكل تدريجي مع الاستمرار عليها، وهو ما تفضله الفتيات.

وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة النشا والزبادي وزيت جوز الهند، وهى من أقوى الوصفات الطبيعية لفرد الشعر لأنها تعمل على تغذية الشعر من الداخل، وملء الفراغات، وتنعيم الملمس، وتقليل الهيشان.

المكونات:-

3 ملاعق كبيرة من النشا

4 ملاعق كبيرة من الزبادي

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من جل الصبار اختياري لزيادة الترطيب

ملعقة صغيرة من خل التفاح اختياري لزيادة اللمعان

وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن 
وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن 

طريقة التحضير:-

  • في وعاء نظيف، ضعي النشا وأضيفي عليه الزبادي.
  • اخلطيهما جيدا حتى يذوب النشا تماما.
  • أضيفي زيت جوز الهند والعسل وجل الصبار (إن وجد).
  • اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.
  • اغسلي الشعر جيدا بالشامبو فقط، دون بلسم.
  • جففيه بالفوطة ليصبح رطب وليس مبلل.
  • قسمي الشعر إلى خصل متساوية.
  • باستخدام فرشاة أو اليدين، وزعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
  • مشطي الشعر بمشط واسع لضمان توزيع الوصفة.
  • غطي الشعر ببونيه أو كيس بلاستيك لمدة 45– إلى 60 دقيقة.
  • اغسلي الشعر بالماء الفاتر ثم البلسم فقط.
  • اتركي الشعر يجف طبيعي دون حرارة للحصول على أفضل نتيجة.
  • يمكن استخدام الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر ناعم جدا خلال شهر.
  • بعد التحسن، استخدميها مرة أسبوعيا للمحافظة على النتيجة.

نصائح مهمة لفرد الشعر طبيعي

وقدمت سهام نصائح مهمة لفرد الشعر بشكل طبيعي، منها:-

  • تجنبي الحرارة قدر الإمكان، والحرارة المتكررة هي السبب الأول لخشونة الشعر، خاصة المكواة والسيشوار.
  • استخدمي شامبو خالى من الكبريتات، لأن الكبريتات تجفف الشعر وتجعله أكثر خشونة.
  • زيت جوز الهند أو الأرغان بعد كل غسلة، يساعد على فرد الشعر والحفاظ على نعومته.
  • نامي على غطاء وسادة من الحرير، يقلل الاحتكاك ويمنع الهيشان والخشونة.
  • قصي أطراف الشعر كل شهرين، وهذا يحافظ على شعر صحي ويساعد على فرده طبيعيا.
txt

أكلات تضر بصحة الشعر، ابتعدي عنها

txt

حمامات زيوت طبيعية لاستعادة صحة شعرك


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعر فرد الشعر الشعر الخشن وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن العناية بالشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

أكلات مهمة لتغذية الشعر والحفاظ على قوته ولمعانه

نعومة وانسيابية بطرق آمنة، وصفات لفرد الشعر طبيعيا دون حرارة

علاج تساقط الشعر من الجذور بالأعشاب والزيوت الطبيعية

بمكونات طبيعية، دليل شامل للعناية بكل أنواع الشعر في فصل الشتاء

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

السكك الحديدية تعتذر لركاب القطارات لهذا السبب

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

الدولار يسجل 12075 ليرة في مصرف سوريا المركزي

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

صفقة سوداء على حساب بطاقات التموين، كشف اختفاء أطنان من السكر المدعَّم بالشرقية (صور)

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية