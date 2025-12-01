وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن بمكونات آمنة

18 حجم الخط

الشعر الخشن والمتقصف من أكثر أنواع الشعر الذي يحتاج إلى عناية ومواد مغذية تساعد على تنعيمه وفرده دون اللجوء إلى المواد الكيميائية القاسية مثل الكيراتين أو البروتين التجاري.

وتوجد وصفات طبيعية قوية وآمنة قادرة على تنعيم وفرد الشعر بشكل تدريجي مع الاستمرار عليها، وهو ما تفضله الفتيات.

وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة النشا والزبادي وزيت جوز الهند، وهى من أقوى الوصفات الطبيعية لفرد الشعر لأنها تعمل على تغذية الشعر من الداخل، وملء الفراغات، وتنعيم الملمس، وتقليل الهيشان.

المكونات:-

3 ملاعق كبيرة من النشا

4 ملاعق كبيرة من الزبادي

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من جل الصبار اختياري لزيادة الترطيب

ملعقة صغيرة من خل التفاح اختياري لزيادة اللمعان

وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن

طريقة التحضير:-

في وعاء نظيف، ضعي النشا وأضيفي عليه الزبادي.

اخلطيهما جيدا حتى يذوب النشا تماما.

أضيفي زيت جوز الهند والعسل وجل الصبار (إن وجد).

اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

اغسلي الشعر جيدا بالشامبو فقط، دون بلسم.

جففيه بالفوطة ليصبح رطب وليس مبلل.

قسمي الشعر إلى خصل متساوية.

باستخدام فرشاة أو اليدين، وزعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

مشطي الشعر بمشط واسع لضمان توزيع الوصفة.

غطي الشعر ببونيه أو كيس بلاستيك لمدة 45– إلى 60 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر ثم البلسم فقط.

اتركي الشعر يجف طبيعي دون حرارة للحصول على أفضل نتيجة.

يمكن استخدام الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر ناعم جدا خلال شهر.

بعد التحسن، استخدميها مرة أسبوعيا للمحافظة على النتيجة.

نصائح مهمة لفرد الشعر طبيعي

وقدمت سهام نصائح مهمة لفرد الشعر بشكل طبيعي، منها:-

تجنبي الحرارة قدر الإمكان، والحرارة المتكررة هي السبب الأول لخشونة الشعر، خاصة المكواة والسيشوار.

استخدمي شامبو خالى من الكبريتات، لأن الكبريتات تجفف الشعر وتجعله أكثر خشونة.

زيت جوز الهند أو الأرغان بعد كل غسلة، يساعد على فرد الشعر والحفاظ على نعومته.

نامي على غطاء وسادة من الحرير، يقلل الاحتكاك ويمنع الهيشان والخشونة.

قصي أطراف الشعر كل شهرين، وهذا يحافظ على شعر صحي ويساعد على فرده طبيعيا.





