18 حجم الخط

تعاني الكثير من النساء من مشكلة فروة الرأس الدهنية والقشرة، وهي مشكلة مزعجة تؤثر على المظهر والثقة بالنفس، وقد تسبب حكة وتهيجًا في الجلد وتلفًا في بصيلات الشعر على المدى الطويل.



ورغم توافر العديد من المستحضرات الطبية، إلا أن الاعتماد على الأعشاب الطبيعية يظل خيارًا آمنًا وفعالًا، خاصة لمن يفضلن الابتعاد عن المواد الكيميائية أو لديهن حساسية فروة الرأس.



وأوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن علاج فروة الرأس الدهنية والقشرة بالأعشاب الطبيعية يعتبر علاجًا ممتدًا يساهم في إعادة التوازن لفروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية وتقليل الالتهابات والفطريات.



وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه باستخدام الأعشاب المناسبة بانتظام مع الالتزام بنمط صحي، يمكن التخلص من القشرة الدهنية وتحسين صحة الشعر بشكل ملموس خلال أسابيع قليلة.



في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أهم الأسباب وطرق العلاج الطبيعية التي أثبتت فعاليتها.

أسباب فروة الرأس الدهنية وظهور القشرة

قبل معرفة العلاج، من الضروري فهم الأسباب التي تؤدي لزيادة الدهون وتراكم القشور، وأبرزها:

زيادة إفراز الغدد الدهنية

يحدث ذلك بسبب عوامل وراثية أو تغيّرات هرمونية أو الإجهاد الدائم.

غسيل الشعر المتكرر جدًا أو القليل جدًا

الغسيل الزائد يحفز الغدد لإفراز المزيد من الدهون، بينما عدم الغسل يؤدي إلى تراكم الزيت والقشور.

منتجات الشعر الثقيلة

مثل السيرومات والزيوت الصناعية التي تسد المسام وتزيد من القشرة الدهنية.

الفطريات (مالاسيزيا)

وهي السبب الأكثر شيوعًا في ظهور القشرة والحكة.

التوتر الغذائي والنفسي

سوء التغذية والضغط يزيد من نشاط الغدد الدهنية.

أعشاب طبيعية فعّالة لعلاج فروة الرأس الدهنية والقشرة

1. إكليل الجبل (الروزماري)

يُعد الروزماري من أفضل الأعشاب التي تساعد على موازنة إفراز الدهون وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

فوائده:

يقلل من الدهون الزائدة.

يهدّئ القشرة ويحارب الفطريات.

يمنع تساقط الشعر ويحسّن النمو.

طريقة الاستخدام:

غلي ملعقة كبيرة من الروزماري في كوبين ماء.

تركه ليبرد ثم استخدامه كغسول نهائي بعد الشامبو مرتين أسبوعيًا.

2. الزعتر

من الأعشاب المطهّرة القوية التي تساعد على تنظيف فروة الرأس وقتل البكتيريا والفطريات.

فوائده:

يقلل القشرة الدهنية.

يمنع الالتهابات والحكة.

ينشط بصيلات الشعر.

طريقة الاستخدام:

نقع ملعقة صغيرة من الزعتر في ماء ساخن لمدة 10 دقائق، ثم تدليك فروة الرأس بالمزيج قبل الغسيل بنصف ساعة.

3. نبات السدر

السدر من أشهر الأعشاب المستخدمة في العناية بالشعر في العالم العربي، وله تأثير قوي في امتصاص الدهون وعلاج القشرة.

فوائده:

يمتص الزيوت الزائدة.

يعالج القشرة والفطريات.

يقوي جذور الشعر ويمنحه كثافة.

طريقة الاستخدام:

خلط 3 ملاعق كبيرة من السدر مع ماء فاتر للحصول على عجينة.

وضعها على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر دون شامبو أو باستخدام شامبو طبي خفيف.

4. الشاي الأخضر

يمتلك خصائص مضادة للأكسدة وفعّالة جدًا ضد الالتهابات والفطريات.

فوائده:

يقلل إفراز الدهون.

يعالج القشرة الدهنية.

يهدّئ تهيج فروة الرأس.

طريقة الاستخدام:

غلي كيس شاي أخضر في كوب ماء وتركه يبرد، ثم رشه على فروة الرأس وتركه لمدة ساعة قبل الغسيل.

5. الألوفيرا (جل الصبار)

الصبار غني بالإنزيمات التي تنظف فروة الرأس وتعالج الالتهابات.

فوائده:

يوازن إفراز الدهون.

يزيل القشور بلطف بدون تهيج.

يرطّب الشعر دون جعله دهنيًا.

طريقة الاستخدام:

وضع جل الصبار الطبيعي مباشرة على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة ثم غسله.

6. زيت شجرة الشاي

من الزيوت المضادة للفطريات الأكثر قوة وفعالية في القضاء على القشرة.

فوائده:

يقلل القشرة بسرعة.

يقتل الفطريات المسببة للحكة.

يُستخدم بتركيزات بسيطة لتجنب التهيج.

طريقة الاستخدام:

إضافة 3 قطرات من زيت شجرة الشاي إلى ملعقتين من جل الصبار أو زيت خفيف مثل زيت الجوجوبا وتدليك فروة الرأس لمدة 10 دقائق.

7. الحلبة

تحتوي على مضادات فطريات طبيعية تساعد في علاج القشرة والدهون الزائدة.

فوائدها:

تنظف فروة الرأس بعمق.

تمنع تراكم القشور البيضاء.

تغذي الشعر وتمنع التساقط.

طريقة الاستخدام:

نقع ملعقتين من بذور الحلبة ليلة كاملة، ثم طحنها ووضعها كقناع على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة.

8. النعناع

يمتلك خصائص تبريد وتنشيط وتقليل الإفرازات الدهنية.

فوائده:

يعالج القشرة الدهنية.

يهدّئ الحكة.

ينظف فروة الرأس بعمق.

طريقة الاستخدام:

غلي النعناع الطازج أو المجفف واستخدامه كغسول نهائي للشعر.

التخلص من قشرة الرأس

وصفات مركّبة لعلاج القشرة الدهنية بالأعشاب



الوصفة الأولى: غسول الروزماري والنعناع

ملعقة روزماري

ملعقة نعناع

كوبان من الماء

يُغلى الخليط ويُستخدم كغسول بعد الشامبو 3 مرات أسبوعيًا.

الوصفة الثانية: ماسك السدر والألوفيرا

3 ملاعق سدر

2 ملعقة جل صبار

ماء دافئ

تُخلط المكونات ويوضع الماسك على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة.

الوصفة الثالثة: مزيج الزعتر وزيت شجرة الشاي

ملعقة زعتر منقوع

3 قطرات زيت شجرة الشاي

ملعقة ماء ورد

تُستخدم الوصفة كتونر لفروة الرأس يوم بعد يوم.

نصائح مهمة لنتائج أسرع ودائمة

إلى جانب الأعشاب، يجب اتباع بعض العادات اليومية للحصول على أفضل نتيجة:

تجنب الزيوت الثقيلة على الشعر مثل زيت الخروع وجوز الهند.

غسل الشعر مرتين أسبوعيًا فقط للحفاظ على توازن الدهون.

استخدام شامبو لطيف مخصص لفروة الرأس الدهنية.

تغيير غطاء الوسادة باستمرار لأنه يحتفظ بالدهون والبكتيريا.

الابتعاد عن الماء الساخن لأنه يزيد إفراز الدهون.

تقليل التوتر لأن الضغط النفسي يحفّز القشرة.

اتباع نظام غذائي صحي قليل السكريات والدهون.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.