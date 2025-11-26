زيوت طبيعية لترطيب البشرة بآمان وبدون أي أضرار

18 حجم الخط

تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية وآمنة للعناية بالبشرة، خصوصا في فصل الشتاء أو مع التعرض المستمر للهواء الجاف، فتبدأ البشرة بفقدان مرونتها ونضارتها.

وهنا تأتي الزيوت الطبيعية كخيار مثالي لأنها تمنح ترطيب عميق، وتغذي البشرة بفيتامينات ومواد فعالة، والأهم أنها خالية من المواد الكيميائية والعطور الصناعية التي قد تسبب التهابات أو حساسية.

فوائد الزيوت الطبيعية على البشرة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن الزيوت الطبيعية تعتبر خيار آمن وفعال، ومن فوائدها على البشرة:-

ترطيب عميق يصل إلى طبقات البشرة الداخلية.

غنية بالفيتامينات مثل A وE وF المهمة لتجديد الخلايا.

مضادة للالتهابات والبكتيريا مما يحمي البشرة من الحساسية.

لا تسد المسام (معظمها)، لذلك تناسب كل أنواع البشرة.

آمنة وخالية من المواد الضارة، إذا كانت نقية ومصدرها موثوق.

ترطيب البشرة

زيوت طبيعية لترطيب البشرة بدون أضرار

وأضافت نادية، أن هناك زيوت طبيعية لترطيب البشرة بآمان، منها:-

زيت جوز الهند، ويعد من أشهر الزيوت المرطبة، ويتميز بالترطيب العميق ومفعوله سريع، ويحتوي على أحماض دهنية تغذي البشرة، زمناسب للجسم والوجه ما عدا البشرة الدهنية جدا، ضعي قليلا منه على بشرة نظيفة قبل النوم، يمكن استخدامه أيضا بعد الاستحمام.

زيت اللوز الحلو، وهو من أخف الزيوت وأكثرها أمان، وخاصة للبشرة الحساسة، ويخلصك من الجفاف والتقشر، ويقلل الالتهابات والاحمرار، وغني بفيتامين E الذي يعزز مرونة الجلد، ويستخدم يوميا كمرطب للوجه، ويمكن خلطه مع الكريم اليومي.

زيت الأرجان المغربي، يلقب بـ"الذهب السائل"، يرطب بعمق دون أن يجعل البشرة لامعة، ويحتوي على مضادات أكسدة قوية، ومناسب جدا للبشرة الجافة والعادية والمختلطة، يوضع منه قطرتان إلى ثلاث قطرات على البشرة ليلا مع التدليك.

زيت بذور العنب، وهو من أفضل الزيوت للبشرة الدهنية والمختلطة لأنه خفيف جدا، يرطب بدون انسداد للمسام، ويشد البشرة ويقلل التجاعيد، ويحمي من حب الشباب لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، ويستخدم صباحا أو مساء قبل الكريم المرطب.

زيت الزيتون البكر، ومن أقوى الزيوت في الترطيب لأنه غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية، ويعالج الجفاف الشديد، ويغذي البشرة ويحميها من التجاعيد المبكرة، ومناسب للجسم أكثر من الوجه، ضعيه على البشرة المبللة بعد الاستحمام للحصول على أفضل ترطيب.

زيت الجوجوبا، أقرب زيت لزيوت البشرة الطبيعية، ويوازن إفراز الدهون، ويمنع الجفاف ويحافظ على نعومة البشرة، ومناسب لكل أنواع البشرة بما فيها الحساسة والدهنية، ويستخدم يوميا قبل النوم أو بدل الكريم المرطب.

زيت الورد، يستخدم لترطيب وتفتيح البشرة في نفس الوقت، ويعالج الجفاف، ويوحد اللون ويعطي توهج جميل للبشرة، وله رائحة مميزة ومنعشة، يمكن وضعه مباشرة على الوجه أو إضافته لروتين العناية اليومي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.