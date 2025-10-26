نصائح مهمة تساعدك فى العناية بشعرك الدهني

العناية بالشعر الدهني تحتاج إلى روتين خاص ومتوازن، لأن الإفراط في تنظيفه أو استخدام المنتجات الخاطئة قد يزيد من مشكلته بدل أن يعالجها.

والشعر الدهني ينتج بسبب زيادة إفراز الزيوت من الغدد الدهنية في فروة الرأس، وغالبا ما تكون هذه الإفرازات نتيجة لعوامل وراثية أو هرمونية أو بسبب نظام غذائي غير متوازن أو حتى بسبب العناية غير الصحيحة بالشعر.

أسباب زيادة دهنية الشعر

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن من أسباب الشعر الدهني:-

العوامل الوراثية، بعض الأشخاص لديهم استعداد طبيعي لإفراز كميات أكبر من الزيوت.

التغيرات الهرمونية، كفترة البلوغ أو الحمل أو الدورة الشهرية.

غسل الشعر المفرط، الإفراط في غسله يحفز فروة الرأس لإنتاج مزيد من الزيوت لتعويض النقص.

استخدام منتجات غير مناسبة، مثل الشامبو الكريمي أو الزيوت الثقيلة التي تزيد من تراكم الدهون.

النظام الغذائي، تناول الأطعمة الدهنية والمقلية بكثرة يؤثر على توازن إفراز الزيوت في الجسم.

العناية بالشعر الدهني

نصائح للعناية اليومية بالشعر الدهني

وأضافت لانا، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى العناية بالشعر الدهني، منها:-

اختيار الشامبو المناسب، استخدمي شامبو مخصص للشعر الدهني يحتوي على مكونات منظفة خفيفة مثل الليمون أو الشاي الأخضر أو الفحم النباتي، وتجنبي الشامبوهات المرطبة أو التي تحتوي على السيليكون لأنها تزيد من لمعان الشعر وتجعله يبدو أكثر دهنية، ويفضل غسل الشعر كل يومين بدلا من غسله يوميا حتى لا تحفز فروة الرأس لإفراز المزيد من الزيوت.

تجنب فرك فروة الرأس بقوة، وعند غسل الشعر، قومي بتدليك فروة الرأس بلطف بأطراف الأصابع بدلا من الأظافر، لأن الفرك العنيف ينشط الغدد الدهنية ويزيد من إفراز الزيوت.

شطف الشعر بالماء البارد، لأن الماء الساخن يفتح مسام فروة الرأس ويحفزها لإنتاج الزيوت، بينما الماء البارد أو الفاتر يساعد على غلق المسام ويمنح الشعر مظهرًا أكثر حيوية.

تجنب البلسم على الجذور، وضعي البلسم فقط على أطراف الشعر وليس على الجذور، لأن البلسم على الفروة يزيد من تراكم الدهون ويجعل الشعر يبدو لامعًا بطريقة مزعجة.

لا تلمسي شعرك كثيرا، لأن ملامسة الشعر بالأيدي تنقل الزيوت والأوساخ من اليدين إلى الشعر، مما يجعله يبدوا دهني بسرعة.

تنظيف الأدوات بانتظام، اغسلي الفرشاة والمشط أسبوعيا بالماء الدافئ والصابون لإزالة بقايا الزيوت والمنتجات، لأن استخدامها المتكرر دون تنظيف يعيد الدهون إلى الشعر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.