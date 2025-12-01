النفشة الشتوية، طرق حماية الشعر من الكهرباء الساكنة

18 حجم الخط

مع بداية فصل الشتاء، تصبح "النفشة الشتوية" في الشعر واحدة من أكثر المشكلات إزعاجًا للنساء والفتيات، فبرودة الجو وجفاف الهواء يدفعان خصلات الشعر إلى التطاير، مما يُفقده مظهره المتماسك ويجعله يبدو باهتًا ومتعبًا.

وأكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أنه رغم أن النفشة الشتوية مشكلة موسمية، فإن التعامل معها يحتاج وعيًا بالعوامل التي تسبب الكهرباء الساكنة واتباع روتين عناية مدروس يمنح الشعر ترطيبًا ونعومة طوال اليوم.



وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أن الكهرباء الساكنة في الشعر خلال الشتاء ليست مشكلة مزعجة فقط، بل هي مؤشر على جفاف الشعر ونقص الترطيب. ولتفاديها، يحتاج الشعر إلى روتين يومي.



في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أهم أسباب ظهور الكهرباء الساكنة في الشعر، ثم تقدم طرقًا فعّالة وعملية لحمايته طوال موسم الشتاء، مع الاعتماد قدر الإمكان على الطرق الطبيعية.





لماذا تظهر الكهرباء الساكنة في الشعر؟

تحدث النفشة أو الكهرباء الساكنة عندما يفقد الشعر رطوبته الطبيعية بسبب:

الهواء البارد الجاف في الشتاء، الذي يسحب الرطوبة من الخصلات.

التدفئة الداخلية في البيوت والسيارات، ما يضاعف الجفاف.

احتكاك الشعر بالملابس الشتوية مثل الصوف والبوليستر.

الاستحمام بالماء الساخن الذي يزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس.

استخدام أدوات تصفيف حرارية بكثرة دون حماية حرارية.

نوع المشط أو الفرشاة، فالبلاستيك يزيد الشحنات الساكنة.

عندما يجف الشعر يصبح خفيفًا، فتتراكم عليه شحنات كهربائية تجعله يتطاير ويصعب التحكم فيه.

وصفات للتخلص من النفشة

طرق حماية الشعر من الكهرباء الساكنة في الشتاء



1. الحفاظ على الترطيب اليومي

كلما كان الشعر مرطّبًا، قلّ تعرضه للكهرباء الساكنة. ولتحقيق ذلك:

استخدمي سيروم خفيف أو زيتًا طبيعيًا مثل زيت الأرجان أو اللوز.

ضعي كمية صغيرة على الأطراف قبل الخروج في الجو البارد.

استخدمي بلسمًا يترك على الشعر (Leave-in Conditioner) بعد الاستحمام، لأنه يشكّل طبقة واقية على الخصلات.

2. تجنب الماء الساخن قدر الإمكان

الماء شديد السخونة يفتح مسامات الشعر ويُفقده زيته الطبيعي، مما يزيد النفشة. ينصح باستخدام ماء فاتر، ثم شطف الشعر في النهاية بماء بارد لتهدئة الطبقة الخارجية (الكيوتيكل).

3. استخدام شامبو لطيف وغير مجفف

اختاري شامبو:

خالٍ من السلفات.

يحتوي على زيوت أو مكونات مرطبة مثل: الألوفيرا، الجلسرين، زيت جوز الهند.

الشامبو القاسي يزيد جفاف الشعر وبالتالي يزيد الكهرباء الساكنة.

4. تجفيف الشعر بلطف دون فرك

من أكبر الأخطاء في الشتاء:

فرك الشعر بالمنشفة بقوة.

هذا الاحتكاك يزيد الشحنات الكهربائية ويجعل الشعر يتطاير.

استبدلي المنشفة العادية بـ منشفة قطنية ناعمة أو تيشيرت قطني لتقليل الاحتكاك.

اضغطي برفق بدل الفرك.

5. استخدام مشط خشبي بدل البلاستيك

المشط الخشبي:

يقلل الشحنات الساكنة.

لا يسبب احتكاكًا زائدًا.

يساعد على توزيع الزيوت الطبيعية.

أما المشط البلاستيكي فهو العدو الأول في الشتاء لأنه يضاعف الكهرباء الساكنة.

6. وضع كمية قليلة من كريم أو زيت طبيعي قبل تمشيط الشعر

لمسة خفيفة من:

زيت الجوجوبا

زيت الأرجان

زيت اللوز

تمنح الشعر نعومة وتقلل النفشة.

حتى قطرة صغيرة من كريم مرطب لليدين يمكن استخدامها على الأطراف كحل سريع أثناء الخروج.

7. الابتعاد عن الهواء الساخن من مجفف الشعر

يفضل ترك الشعر يجف طبيعيًا قدر الإمكان، ولكن إذا احتجتِ استخدام السشوار:

استخدمي درجة حرارة متوسطة.

ضعي بخاخ حماية من الحرارة قبل الاستخدام.

وجهي الهواء للأسفل دائمًا لإغلاق الكيوتيكل وتقليل النفشة.

8. تجنّب الملابس التي تزيد الكهرباء الساكنة

أقمشة مثل:

الصوف

البوليستر

تزيد احتكاك الشعر وتسبب نفشته.

للتقليل من ذلك:

ارتدي إيشارب قطني خفيف تحت الحجاب الصوفي.

أو ضعي الشعر تحت سكارف قطني قبل ارتداء المعاطف الثقيلة.

9. استخدام بخاخ مضاد للكهرباء الساكنة

هناك بخاخات جاهزة Anti-static Spray، لكن يمكن إعداد وصفة طبيعية فعالة في المنزل:

مكوّنات الوصفة:

كوب ماء ورد

ملعقة صغيرة جلسرين

بضع قطرات زيت لافندر أو لوز

الطريقة:

يُوضع في بخاخ ويرش على الشعر قبل الخروج.

يعطي لمعة وترطيبًا ويحافظ على نعومة الخصلات.

10. ترطيب الهواء داخل المنزل

جفاف الجو داخل الغرف بسبب السخانات يزيد مشكلة الكهرباء الساكنة.

يمكن معالجتها بـ:

تشغيل جهاز ترطيب الهواء "Humidifier".

أو وضع وعاء ماء بالقرب من السخان.

أو الاحتفاظ بنباتات داخلية تساعد على زيادة رطوبة الجو.

11. حماية الشعر أثناء النوم

للتقليل من الاحتكاك:

نامي على كيس مخدة من الحرير أو الستان.

هذا يقلل الاحتكاك ويحافظ على رطوبة الشعر، ويقلل النفشة في الصباح.

12. قص أطراف الشعر بانتظام

الأطراف المتقصفة تزداد نفشةً في الشتاء لأنها تكون أضعف وأكثر عرضة للتكسر.

قص الأطراف كل 6–8 أسابيع يساهم في شعر أكثر نعومة وثباتًا.

وصفات طبيعية تقلل الكهرباء الساكنة



1. ماسك الموز والعسل لترطيب الشعر

موزة مهروسة

ملعقة عسل

ملعقة زيت زيتون

يُترك على الشعر 30 دقيقة.

يمنح ترطيبًا عميقًا ويمنع تطاير الخصلات طوال اليوم.

2. خل التفاح لتنعيم الشعر

يُخلط:

ملعقة خل تفاح

كوب ماء

يُرش على الشعر بعد الاستحمام ويُشطف بعد 5 دقائق.

يساعد الخل على موازنة pH الشعر وتقليل النفشة.

3. جل الألوفيرا

يوضع جل الصبار الطبيعي مباشرة على الشعر كـ Leave-in طبيعي.

يوحد ملمس الشعر ويمنع تكوّن الشحنات الساكنة.

