ضبط 123 ألف مخالفة مرورية و91 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية بهدف تحقيق الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية والحد من الحوادث.

ضبط 122 ألف مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت جهود الحملات المرورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن ضبط 122,187 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.

91 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

كما قامت الأجهزة المختصة بفحص 1,656 سائقًا على الطرق، ليتبين إيجابية 82 حالة لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، في إطار جهود الحد من القيادة تحت تأثير المخدرات حفاظًا على السلامة العامة.

وفي السياق ذاته، واصلت الحملات المرورية والانضباطية أعمالها بمناطق الطريق الدائري الإقليمي، حيث نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية في ضبط 742 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة. كما تم فحص 121 سائقًا، وتبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية أيضًا من ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 20 حكمًا، إضافة إلى التحفظ على مركبة خالفت قوانين المرور، وذلك استكمالًا للإجراءات القانونية المتخذة لضبط المنظومة المرورية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط على الطرق والحد من المخالفات حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

