الحالة المرورية اليوم في محاور وطرق القاهرة والجيزة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتيسير حركة السيارات ومتابعة الانسياب المروري بالتزامن مع ذروة توجه الموظفين والطلبة لأماكن عملهم ودراستهم.

الحالة المرورية في القاهرة

شهد الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، وميادين وسط البلد مثل روكسي، رمسيس، وعبد المنعم رياض وكورنيش النيل سيولة مرورية في الاتجاه القادم من المعادي وحلوان والمتجه إلى الملك الصالح.

ظهرت سيولة مرورية في حركة السيارات بمدينة 6 أكتوبر والمناطق المحيطة، بشارع المحور المركزي، وسجل شارع الهرم بعض التباطؤ نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب زحام ملحوظ في مناطق المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.

دفعت الإدارات العامة للمرور بعدد من الحملات والخدمات الميدانية لمتابعة الالتزام بخطوط السير، والتعامل السريع مع أي أعطال أو حوادث محتملة، مع تفعيل خدمة الإغاثة المرورية عبر الخط الساخن 01221110000 لتلقي البلاغات على مدار الساعة.

