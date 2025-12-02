الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحالة المرورية اليوم في محاور وطرق القاهرة والجيزة

الحالة المرورية،
الحالة المرورية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء،  سيولة مرورية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتيسير حركة السيارات ومتابعة الانسياب المروري بالتزامن مع ذروة توجه الموظفين والطلبة لأماكن عملهم ودراستهم.

 

الحالة المرورية في القاهرة

شهد الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، وميادين وسط البلد مثل روكسي، رمسيس، وعبد المنعم رياض وكورنيش النيل سيولة مرورية في الاتجاه القادم من المعادي وحلوان والمتجه إلى الملك الصالح.


الحالة المرورية في الجيزة

ظهرت سيولة مرورية في حركة السيارات بمدينة 6 أكتوبر والمناطق المحيطة، بشارع المحور المركزي، وسجل شارع الهرم بعض التباطؤ نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب زحام ملحوظ في مناطق المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.


الخدمات المرورية

دفعت الإدارات العامة للمرور بعدد من الحملات والخدمات الميدانية لمتابعة الالتزام بخطوط السير، والتعامل السريع مع أي أعطال أو حوادث محتملة، مع تفعيل خدمة الإغاثة المرورية عبر الخط الساخن 01221110000 لتلقي البلاغات على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحالة المرورية في القاهرة القاهرة الجيزة الحالة المرورية في ال الطريق الدائري وسط البلد مدينة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

خريطة الحالة المرورية اليوم أعلى الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى

الحالة المرورية اليوم، سيولة نسبية في القاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم الأربعاء، سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الخيار 5 جنيهات وانخفاض 3 أصناف منها الطماطم

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

6450 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء

الذئب الصيني المقاتل مفاجأة معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأسود في المنام وعلاقته بقرب سماع أخبار سارة

دعاء السيدة نفيسة لدفع الشدائد وإزالة الكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads