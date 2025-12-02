الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
حوادث

استجابة إنسانية من الشرطة لاستغاثة مواطن ومريضة مسنة بالقاهرة

الشرطة تستجيب لـ
الشرطة تستجيب لـ استغاثة مواطن بنقل زوجته وسيدة مريضة
 في استجابة إنسانية وسريعة، تعاملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مع بلاغ استغاثة تقدم به أحد المواطنين يطلب المساعدة في نقل زوجته المسنّة إلى شقتهما بالطابق الخامس داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وذلك بعد تعطل مصعد المبنى وصعوبة تحرّك السيدة لظروفها الصحية.

الشرطة تستجيب لاستغاثة مواطن وتنقل زوجته المريضة إلى شقتهما بالتجمع  

وتوجّهت القوات الأمنية فور تلقّي البلاغ إلى موقع الاستغاثة، وساعدت المواطن في نقل زوجته بأمان إلى داخل الشقة محل سكنهما، وسط تقدير واضح من الأسرة لتعاون رجال الشرطة.

 

ولاقت الواقعة إشادة واسعة من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن تقديرهم للاستجابة الفورية وسرعة التعامل، مؤكدين أن ما حدث يجسّد الدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية إلى جانب مهامها الأمنية.

الشرطة تستجيب لسيدة مريضة وتنقلها للمستشفى بالقاهرة 

كما استجابت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة بشكل فوري لإستغاثة (سيدة) بطلب المساعدة فى نقلها لتلقى العلاج بإحدى المستشفيات لكونها مقيمة بمفردها وعدم قدرتها على الحركة.

 

الحالة المرورية اليوم في محاور وطرق القاهرة والجيزة

ضبط 30 بلطجيا وهاربا من المراقبة و82 فردا وبندقية خرطوش خلال حملات بالمحافظات


وعلى الفور تم نقلها بمعرفة القوات للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالاستجابة الفورية للأجهزة الأمنية وسرعة التعامل مع البلاغ.

