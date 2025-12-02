الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رياضة

فاردي يقود كريمونيسي للفوز على بولونيا بثلاثية في الدوري الإيطالي

بولونيا ضد كريمونيسي،
بولونيا ضد كريمونيسي، فيتو
الدوري الإيطالي، فاز فريق كريمونيسي على نظيره بولونيا بنتيجة، 3-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

 

أهداف مباراة كريمونيسي وبولونيا

سجل كريمونيسي هدفين متتاليين عن طريق مارتين بايرو وجيمي فاردي في الدقائق 31 و35، فيما جاء هظف بولونيا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق أورسوليني.

وفي الشوط الثاني أحرز جيمي فاردي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 50 ليمنح كريمونيسي 3 نقاط غالية.

تشكيل بولونيا ضد كريمونيسي

تشكيل كريمونيسي ضد بولونيا

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

1- ميلان 28 نقطة
2- نابولي 28 نقطة
3- إنتر 27 نقطة
4- روما 27 نقطة
5- بولونيا 24 نقطة
6- كومو 24 نقطة
7- يوفنتوس 23 نقطة
8- لاتسيو 18 نقطة
9- أودينيزي 18 نقطة
10- ساسولو 17 نقطة

11- كريمونيزي 17 نقطة

12- أتالانتا 16 نقطة
13- تورينو 14 نقطة
14- ليتشي 13 نقطة
15- كالياري 11 نقطة
16- جنوى 11 نقطة
17- بارما 11 نقطة
18- بيسا 10 نقاط
19- فيورنتينا 6 نقاط
20- فيرونا 6 نقاط

وكان  رافائيل لياو، نجم ميلان، قاد فريقه لانتصار صعب على لاتسيو بهدف نظيف، في الجولة الـ 13 من الدوري.

جيمي فاردي ينتقل رسميا إلى الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

 وذكرت شبكة "أوبتا": "منذ ظهوره في الدوري (2019-2020)، أصبح رافا، اللاعب الرابع فقط الذي يشارك في أكثر من 100 هدف مع فريق واحد، حيث وصل للمساهمة في 101 هدف (سجل 60 وصنع 41)".

وتابعت: "في الدوري الإيطالي فقط دومينيكو بيرادري (115 مساهمة مع ساسولو)، شيرو إيموبيلي (125 مع لاتسيو) ولاوتارو مارتينيز (141 مع إنتر)".

وختمت الشبكة: بعد فوز نابولي على روما، بأنه للموسم الثاني على التوالي، وبعد 13 مباراة في المسابقة، على الأقل يوجد 4 فرق في قمة جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط بينهما، وهو ما لم يحدث في المواسم الثلاثين السابقة في عصر احتساب الفوز بثلاث نقاط.

